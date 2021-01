PSG - Neymar a déjà pensé à arrêter sa carrière

Lors d’une interview accordée au média Gaffer, Neymar a avoué qu’il avait déjà pensé à mettre un terme à sa carrière.

Dure, dure, dure, la vie de footballeur ? Souvent fantasmée, celle-ci offre son lot de droits (et de passe-droits) aux génies du ballon rond, mais également des devoirs. La notoriété en est un, avec ses aspects négatifs et positifs.

"Je ne perdrai jamais la passion du football, mais..."

Une notoriété qui fait que vos moindres faits et gestes, sur et en dehors du terrain, sont analysés, décortiqués, et au final souvent critiqués. Nombreux sont ceux qui arrivent à tenir la cadence, mais certains, plus fragiles et sensibles, pensent parfois à dire stop.

"J’ai beaucoup de rêves et grâce à Dieu, j’ai pu les réaliser. Je ne perdrai jamais la passion du football, mais j’ai eu des moments où je voulais arrêter de jouer. Une fois, j’ai atteint le point de me demander pourquoi je devrais continuer à jouer s’ils n’aiment pas ça…", a ainsi déclaré Neymar au média Gaffer.

Le parcours, l'amour du football... et le salaire

"J’avais l’habitude de rentrer chez moi impétueux et de me souvenir de tout ce que j’avais fait pour m’amener ici. L’amour que j’ai pour le football et toutes ces choses m’ont ramené à la réalité", a conclu le milieu offensif du PSG. Nul doute que ses émoluments annuels supérieurs à 35 M€ l’ont également aidé à trancher.