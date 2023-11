PSG – Newcastle : Eddie Howe met la pression sur les Parisiens

L’entraineur de Newcastle, Eddie Howe, a mis en garde le PSG avant le choc entre les deux équipes mardi.

Le Paris Saint-Germain et Newcastle seront aux prises mardi, au Parc des Princes, à l’occasion de la cinquième journée de Ligue des Champions. Après la victoire contre les Parisiens à l’aller, les Magpies, qui jouent leur survie, comptent bien récidiver devant le public parisien. Et, l’entraineur du club anglais, Eddie Howe, ne s’est pas prié de le faire savoir aux Parisiens.

Eddie Howe reconnait la supériorité du PSG

C’est soit la survie, soit la sortie pour Newcastle mardi. Contrairement au Paris Saint-Germain qui peut toujours se qualifier lors de la dernière journée même en cas de défaite demain, les Magpies n’ont pas le droit à l’erreur. Une défaite face aux Franciliens condamnerait les hommes d’Eddie Howe à l’élimination et un match nul ne garantirait pas non plus une place en Ligue Europa. Mais, Newcastle fait face à un adversaire redoutable et surtout, revanchard après la débâcle subie au match aller. Même, Eddie Howe reconnait la supériorité de l’équipe parisienne. « Il est difficile de parler de leurs joueurs. Ils ont de la qualité partout. Ils marquent des buts pour le plaisir », confie l’ancien entraineur de Bournemouth.

Eddie Howe annonce les couleurs contre le PSG

Même si le PSG est supérieur sur le papier, elle n’est pas imbattable. Et ça, Eddie Howe et ses hommes l’ont déjà prouvé à l’aller. Cette fois-ci, loin de son public, Newcastle ne compte pas être modeste face aux Franciliens. Eddie Howe annonce d’ailleurs que ses joueurs sont dans une très bonne forme pour prendre le dessus sur le PSG. « Notre structure et notre résistance ont été bonnes dernièrement, à l’exception du match contre Bournemouth. Nous devrons être aussi bons que nous pouvons l’être. L’état d’esprit du groupe est bon. La victoire contre Chelsea est arrivée un moment décisif et mes joueurs ont bien fait de jouer à un tel niveau », ajoute l’entraineur des Magpies.