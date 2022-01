PSG : Ndombélé, pourquoi il ne fait pas l’unanimité

Mercato calme pour le Paris Saint-Germain ? À priori. Et pour cause, puisque le club de la capitale doit vendre avant d’acheter. Et à ce jour, aucun joueur "dispensable" n’a fait ses valises. Abdou Diallo, Leandro Paredes, Julian Draxler, Ander Herrera, Mauro Icardi ou encore Layvin Kurzawa vont sans doute rester, et cela complique la tâche de Leonardo pour le recrutement.

Notamment au milieu de terrain, où le PSG n’aurait pas été contre le fait de faire une belle affaire. Un joli coup comme Tanguy Ndombélé, poussé vers la sortie par Tottenham ? Selon L’Équipe, l’ancien Lyonnais ne ferait finalement pas l’unanimité à Paris. La cause principale est son salaire hebdomadaire de 200.000 euros. Hors de protée, même pour un club comme celui de la capitale.

Un profil trop similaire à celui de Pogba

"Plus les jours passent, plus les chances de le voir rejoindre le PSG s’amenuisent", écrivent nos confrères dans leur édition du jour. L’état d’esprit du joueur est également pointé du doigt, lui qui a souvent fait preuve de nonchalance au cours de sa carrière, et ce n’est pas son ancien coach chez les Spurs, José Mourinho, qui dira le contraire.

Autre argument pour le PSG : Ndombélé dispose d’un profil trop similaire à celui de Paul Pogba. Et l’été prochain, le champion du monde sera libre. Pour Paris, il fera donc office de priorité, et cela rend le recrutement du joueur de Tottenham quasiment inutile cet hiver. À moins qu’un autre milieu de terrain quitte le club, mais nous en sommes encore loin à trois jours de la fin du mercato…