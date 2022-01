INFO GOAL - Romain Faivre tout proche de Lyon

Mönchengladbach, Milan AC ou le PSG... depuis plus d'un an Romain Faivre est associé à de nombreux clubs lors des périodes de mercato. Les Lombards et les Allemands étaient d'ailleurs passés à l'action à la fin du mois d'août mais avaient essuyé le refus des dirigeants bretons.



A la fin de la saison dernière, Paris avait manifesté un intérêt pour le joueur, multipliant les contacts, sans pour autant faire d'offres concrètes. Ces dernières semaines, le contact avait été maintenu, en atteste l'invitation de l'international Espoirs français au Parc des Princes lors de PSG-Monaco, aux côtés de Karim Adeyemi.

Il pourrait s'engager pour 4 ans et demi

Ces derniers jours, Brest a pu à nouveau compter sur l'intérêt concret d'un club qui est en passe de vendre l'un de ses éléments les plus importants pour un peu plus de 40 millions d'euros plus des bonus : l'Olympique lyonnais.



Alors que le club dirigé par Jean-Michel Aulas négociait le transfert de Bruno Guimaraes du côté de Newcastle, les dirigeants rhodaniens ont travaillé sur l'arrivée d'un élément polyvalent.



Depuis plusieurs jours, l'OL négocie avec Brest sur le transfert de Romain Faivre. Si les deux clubs parviennent à un accord, ce qui pourrait intervenir dans les prochaines heures, le meilleur buteur brestois (qui ne sera pas dans le groupe de Michel Der Zakarian pour le déplacement à Rennes) devrait s'engager pour 4 ans et demi. Le montant du transfert devrait tourner autour de 15 millions d'euros.