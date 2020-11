PSG - Navas finalement dans le groupe, Sarabia forfait contre Rennes

C'est devenu une fâcheuse habitude ces dernières semaines : Thomas Tuchel devra une nouvelle fois faire sans de nombreux joueurs contre Rennes.

Neymar, Kylian Mbappé, Julian Draxler, Mauro Icardi, Marco Verratti, Juan Bernat et désormais Presnel Kimpembe et Pablo Sarabia... La liste des joueurs absents paraît toujours plus interminable à chaque rendez-vous.

Sous pression après la défaite à Leipzig, Thomas Tuchel devra malgré tout trouver des solutions pour aller décrocher un huitième succès de rang en championnat et s'offrir un peu d'air avant la trêve internationale.

Annoncé forfait par son entraîneur vendredi en conférence de presse, le Keylor Navas est malgré tout présent dans le groupe. Pour sa part incertain, Pablo Sarabia est lui forfait.

Le groupe parisien pour la réception de Rennes ! 📋🔴🔵#PSGSRFC — (@PSG_inside) November 7, 2020

Le technicien allemand va notamment devoir bricoler en attaque, où seuls Moise Kean et Angel Di Maria sont disponibles. Derrière, l'absence de Presnel Kimpembe - très bon depuis le début de la saison jusqu'à ce match compliqué outre-rhin - pourrait permettre à Thilo Kehrer ou Abdou Diallo d'obtenir du temps de jeu.