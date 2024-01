PSG : Nasser dévoile enfin pourquoi il en veut à Messi

Le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, a révélé pourquoi Lionel Messi n'avait pas été autorisé à défiler au Parc.

Messi a remporté la Coupe du monde avec l'Argentine en 2022, mais n'a pas été autorisé à faire défiler le trophée sur la pelouse du Parc des Princes après son retour en France, apparemment par crainte d'un retour de bâton de la part des supporters. Bien sûr, l'Argentine a battu les Bleus en finale et Al-Khelaifi a maintenant révélé qu'il ne pouvait pas permettre à Messi de célébrer au Parc des Princes parce que son coéquipier du PSG, Kylian Mbappé, était dans le camp des perdants.

Lors d'une interview accordée à RMC TV, Al-Khelaifi a déclaré : " Pour moi, comme je l'ai dit, si quelqu'un parle du fait qu'on ne l'a pas assez célébré après qu'il a gagné la Coupe du monde, on est en France et il a gagné contre Kylian. Nous sommes un club français. Je ne veux pas non plus que tout le stade soit contre lui. Je pense que nous devons respecter cela".

Le séjour de Messi dans la capitale française s'est terminé sur une note amère, puisqu'il a été hué par les supporters avant son départ pour l'Inter Miami, et il a reconnu qu'il avait causé un "fossé" parmi les fans du PSG. Cependant, Al-Khelaifi a affirmé que le vainqueur de la Coupe du monde ne "respecte" pas le club, insistant sur le fait qu'il ne devrait pas en parler après son départ.