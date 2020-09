PSG - Nasser Al-Khelaïfi : "Les regards sur notre club ont changé"

Le président du PSG en est persuadé : il y aura un avant et un après 23 août 2020.

"On est triste, on n'oublie pas qu'on a fait de belles choses cette saison. Dans la finale on perd 1-0 mais on peut marquer 2-3 buts. C'était très serré. Je suis très fier de mes joueurs, on a fait une grande saison, un grand tournoi ici. On avait tout pour gagner mais c'est le football. On va travailler pour gagner la saison prochaine. Ce soir on y croit plus qu'avant. Promis on va gagner la LDC", déclarait Nasser Al-Khelaïfi, le président du , suite à la défaite en finale de la C1 contre le .

"Nous avons fini par trouver notre voie"

Ambitieux, loin d'être défaitiste et surtout fier de ses troupes, le dirigeant confirmait ce que l'Europe entière pensait : il faudra désormais composer avec la présence du Paris Saint-Germain. Après des années de développement et de nombreuses désillusions, le club français semble enfin en mesure de rêver plus grand. Dix jours plus tard, Nasser Al-Khelaïfi en est encore plus persuadé, comme en témoignent ses déclarations accordées au magazine officiel du club ce mercredi.





"Il y aura un avant et un après : depuis ce 23 août 2020, les regards sur notre club ont changé. Nous sommes désormais définitivement perçus comme une place forte du football international, une institution légitime et performante du sport mondial", a d'abord confié le président du Champion de .

"Plusieurs fois, nous avons chuté au cours de ces dernières années. À chaque fois, nous nous sommes relevés et, à force de mieux cerner ce qu'il nous manquait encore pour grandir, nous avons fini par trouver notre voie. Cette voie qui n'avait jamais conduit le Paris Saint-Germain aussi haut", a-t-il ajouté ensuite. Si l'équipe entraînée par Thomas Tuchel est aussi déterminée que l'est son président, force est de constater qu'elle pourrait de nouveau s'inviter dans le gratin européen dans quelques mois.