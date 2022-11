PSG : Nasser Al-Khelaïfi humilié par la mairie de Paris

Emmanuel Grégoire a envoyé une réponse cinglante à Nasser Al-Khelaïfi concernant sa requête pour le futur stade du PSG.

Nasser Al-Khelaïfi et la mairie de Paris jouent au jeu du chat et de la souris. Les deux parties se déchirent par médias interposés concernant l'avenir du PSG au Parc des Princes. Il y a une semaine, le président du club de la capitale n'a pas exclu de racheter le Stade de France si la mairie de Paris continuait de refuser à négocier la vente du Parc des Princes ou au moins une forte rénovation de l'enceinte parisienne sous des brefs délais.

"L ire que la Ville veut « les chasser du Parc » est insultant"

Ce à quoi le premier adjoint d'Anne Hidalgo, Emmanuel Grégoire, a répondu en ouvrant la porte à des négociations, mais pas à n'importe quel prix et surtout en rappelant que la mairie de Paris souhaitait éviter autant que possible de vendre le Parc des Princes. Ce mardi, Nasser Al-Khelaïfi en a remis une couche dans les colonnes de Marca.

"Notre première option est de rester, mais je pense que la Ville ne veut pas que nous restions. Ils nous pressent pour partir. Nous nous disputons avec eux depuis cinq ans. À chaque fois ce sont les mêmes fausses promesses : aujourd'hui, demain, cette élection, la prochaine... Nous en avons marre. Nous avons besoin d'un accord équitable. J'aime le Parc des Princes, c'est notre histoire et je la respecte plus que tout, et rester a toujours été notre première option. Mais je ne pense pas qu'ils veuillent de nous là-bas", a indiqué le président du PSG.

" Le PSG en propose 40 millions d’euros. C’est moins cher que Paredes"

Une nouvelle pression médiatique qui n'a pas plu, mais alors pas du tout, à la mairie de Paris. Emmanuel Grégoire l'a d'ailleurs fait savoir en accordant une interview à Le Parisien pour répondre le plus rapidement possible au président du PSG : "Ce n’est pas très agréable… La Ville a toujours dit sa disponibilité pour étudier les meilleurs moyens d’accompagner le développement de ce club. On avait posé deux options. (…) Nous allons attendre qu’il revienne du Qatar et nous reprendrons les discussions, s’il le souhaite. En revanche, lire que la Ville veut « les chasser du Parc » est insultant. Paris est amoureuse de son club".

Le premier adjoint d'Anne Hidalgo a une nouvelle fois confirmé que l'objectif principal de la mairie de Paris est de voir le PSG rester au Parc des Princes, mais pour cela, QSI va devoir mettre le prix : "Mais on n’a pas le choix ! C’est évident. Nous, on est protecteurs. La vente, on ne l’a pas exclue catégoriquement. Mais c’est au juste prix oui. Le PSG en propose 40 millions d’euros. C’est moins cher que Paredes. Franchement ? ! Vous pensez vraiment que le Parc vaut moins que Leandro Paredes acheté 50 millions d’euros ? Ce n’est pas sérieux. Il y a une forme de pression qui n’est pas responsable".

Leandro Paredes, victime d'une balle perdue dans cette joute entre la mairie de Paris et Nasser Al-Khelaïfi, appréciera certainement, tout comme le principal concerné, le président du Paris Saint-Germain qui s'est vu une nouvelle fois être balayé en public. Reste à savoir comment ce dossier évoluera dans les prochaines semaines, mais aucun des deux camps ne semble prêt à céder sur ses positions.