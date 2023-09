PSG : Nasser Al-Khelaïfi a reçu une visite surprise

Président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi a reçu une visite inattendue, ce jeudi 21 septembre 2023.

Revenu de Berlin il a quelques jours, le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, vient de recevoir d’une tête couronnée qu’il attendait le moins. C’était ce jeudi 21 septembre 2023 dans la capitale français, Paris.

Le Roi Charles III chez Nasser Al-Khelaïfi

En visite en France depuis quelques heures, le roi d’Angleterre, Charles III profite pour rencontrer quelques personnalités influentes de la capitale française. En effet, après avoir organisé un diner du côté de Versailles ce mercredi soir, le successeur de feu la reine Elisabeth II continue sa tournée.

Selon les informations de L’Equipe, ce jeudi, le dirigeant anglais a profité de l’aubaine pour rencontrer le président du club francilien, Nasser-Al Khelaifi. C’était au cours de l’organisation d’un événement avec la fondation PSG à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). Ledit événement a connu la présence de Nasser Al-Khelaïfi, Presnel Kimpembe et Marie-Antoinette Katoto. Brigitte Macron, la première dame était aussi présente à cet événement.

L'article continue ci-dessous

A en croire les informations de RMC, le roi Charles III envisage de développer des projets avec le PSG et sa fondation "The Prince’s Trust", qui est beaucoup plus basée sur l’importance de l’éducation par le sport. Selon BFM TV, cette rencontre n’était pas prévue à la base. Elle a été organisée dans les derniers instants sur demande du roi.

Le campus PSG secoué par un vent

Par ailleurs, il y a quelques mois, profitant de la présentation de son nouvel entraîneur, Luis Enrique, en juillet, le Paris Saint-Germain a fait découvrir le Campus PSG, complexe ultramoderne basé à Poissy (Yvelines) après 3 ans de travaux. Mais quelques mois après, un véritable probable prend déjà place au sein de l’enceinte.

A en croire les informations de L’Équipe, le Campus PSG fait face à de nombreux problèmes, qui empêchent le bon déroulement des travaux des joueurs dans l’enceinte. En effet, selon le quotidien sportif français, le vent perturbe principalement le bon déroulement des entraînements. Ce problème avait déjà été soulevé par Nasser Al-Khelaïfi au cours d’une visite où il s’était notamment plaint des nuisances sonores provoquées par l’autoroute A13 située à proximité.

Le staff technique et les joueurs espèrent un nouvel aménagement afin de travailler dans de bonnes conditions.