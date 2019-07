EXCLU GOAL - Moussa Diaby : "J'aurais aimé rester à Paris"

Transféré cet été au Bayer Leverkusen, Moussa Diaby s'est confié en exclusivité à Goal sur son départ du PSG et son ancien entraineur, Thomas Tuchel.

Après avoir quitté le PSG en juin 2019 pour s’engager en , au , le jeune espoir parisien de 20 ans, Moussa Diaby s’est confié sur son transfert en exclusivité à Goal et raconte qu’il aurait aimé rester évoluer dans la capitale parisienne.

"J'aurais aimé rester à Paris, mais il aurait fallu que mon niveau de jeu s’améliore considérablement. Je suis un jeune joueur qui a un besoin urgent de jouer régulièrement. Je veux m'améliorer le plus rapidement possible. J'ai donc cherché ailleurs et je ne voulais pas repartir en prêt (après un prêt à Crotone ( ) en 2018, ndlr) .

Je voulais faire partie d’une équipe qui, comme le PSG, possède beaucoup de possession de balle, de bons joueurs et qui me donne l’opportunité de devenir un titulaire régulier. J’aurais dû encore attendre pour ça à Paris, probablement trop longtemps. Leverkusen m'offre de grandes opportunités à cet égard, et cela dans un grand club allemand qui joue en Champions League "

" Tuchel a cru en moi dès le début "

"Thomas Tuchel voulait que je reste. Il m'a promis que je me développerais bien avec lui et qu'il me donnerait du temps de jeu. Tout ce qu’il m’a dit m’est arrivé, même pour beaucoup d'autres jeunes joueurs. Ce n’était pas suffisant pour que je sois un titulaire régulier, mais la situation était encore très différente sous Unai Emery. Tuchel a cru en moi dès le début. Sans lui, je n’aurais jamais pu me rendre à Leverkusen et en aussi rapidement

J'étais et je suis toujours enthousiasmé par Tuchel. C'est un entraîneur très gentil et amical, mais aussi extrêmement ambitieux. Il aime évidemment travailler avec de jeunes joueurs et les rendre meilleurs. Il a toujours approché les joueurs, tous les jours. J'ai aimé la façon dont il a dirigé, Il a mis beaucoup d’accent sur la formation technique et a présenté de superbes exercices et méthodes d’enseignement inconnus à Paris, ce qui nous a beaucoup amusés et a beaucoup aidé le club, à mon avis. (…) Je ne peux que dire de bonnes choses sur lui "

" Le montant de mon transfert me rend fier "

Transféré chez le 4ème de Bundesliga pour une somme avoisinant les 15 M€ , Moussa Diaby n’est pas déstabilisé par rapport au montant de son transfert, bien au contraire. " Le montant de mon transfert me rend fier, car c’est aussi pour Leverkusen un très gros transfert. J'espère pouvoir justifier ce montant par de bonnes performances, afin qu'un jour le club et ses supporters puissent être fiers de moi. (…) Je ne ressens aucune pression.

Je ne suis pas non plus un très gros talent du PSG, mais un des nombreux qui ont été formés à Paris. Mais je comprends que lorsqu'un joueur passe du PSG à Leverkusen, c'est quelque chose de spécial et cela peut beaucoup faire parler dans les médias. Tout simplement parce que vous passez généralement de Paris à un club encore plus grand. Mais comme je l'ai dit, je suis un jeune joueur, je suis convaincu de cette voie et je pense que Leverkusen était le meilleur choix pour moi."

" Personne n’a eu de problème avec Neymar "

L’international français U20 s’est également exprimé sur Neymar. La star brésilienne avait notamment déclaré que " les jeunes devraient plus écouter que parler " .

" J'ai entendu cela, mais je ne peux rien en dire, car je ne sais pas ce qu’il voulait dire exactement, ni quel message il voulait envoyer. Je sais que je suis un jeune joueur, mais je ne pense pas qu'il aurait nécessairement parlé de moi.

J'ai rencontré Neymar comme une personne normale. Il n'a montré aucune arrogance et ne voulait pas avoir tout le temps le ballon. Il donnait parfois des conseils aux jeunes joueurs. Vous pouvez voir qu'il a beaucoup d'expérience, mais il a traité tout le monde de la même manière, personne n’a eu de problème avec lui. (…) Je ne pense pas qu’il soit une autre personne sur le terrain. Bien sûr, il y a toujours beaucoup de bêtises écrites et dites à son sujet. Mais comment voulez-vous le juger en tant que personne si vous n’avez que des idées externes ?"

Propos receuillis par Jochen Tittmar.