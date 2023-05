PSG : Mondial, blessures, le titre… Christophe Galtier justifie son bilan

Le PSG a quasiment assuré le titre en Ligue 1 sur la pelouse d’Auxerre (2-1), et Christophe Galtier a tenu à défendre son bilan.

En décrochant le 11e titre de champion de France du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier a-t-il marqué l’histoire du club de la capitale ? Le technicien français semble le penser, lui qui va donc permettre aux Rouge et Bleu de battre le record de 10 titres en Ligue 1 longtemps détenu par l’AS Saint-Etienne. Depuis la victoire dessus hommes à Auxerre (2-1), cela ne fait plus aucun doute.

Galtier cherche-t-il des excuses ?

Au micro de Prime Vidéo, l’ancien coach de Nice a donc tenu à "défendre" son bilan, malgré les éliminations précoces dès les huitièmes de finale en Ligue des Champions et en Coupe de France, respectivement face au Bayern Munich (0-1, 0-2) et à l’Olympique de Marseille (1-2). Mais l’entraîneur parisien a surtout semblé chercher des excuses.

L’excuse du Mondial

"Quand on fera le bilan, il faudra avoir une analyse juste. Je prépare justement cette analyse, parce que je rappelle qu'on a eu une période très difficile après la Coupe du monde avec des blessures importantes. Dans des grands rendez-vous, notre effectif a été très, très affaibli", a déclaré Galtier, sans doute par rapport aux deux éliminations en C1 et en Coupe.

Les blessures, encore les blessures

"Ça a rendu certains matchs difficiles, d'autres mauvais. Mais être champion, c'est quand même une performance, je le vois en regardant les autres championnats. On verra à la fin ceux qui auront réussi à conserver leur titre…", a poursuivi Galtier, avant de revenir une dernière fois sur l’élimination en C1 face aux Bavarois.

"On fondait beaucoup d'espoir sur la Ligue des Champions, mais…"

"On fondait beaucoup d'espoir sur la Ligue des Champions, mais à ce moment-là, beaucoup de joueurs étaient indisponibles et on a eu beaucoup de coups du sort sur le plan physique, des coups du sort rares dans une saison", a conclu Galtier. Son bilan, donc ? Un titre en Ligue 1 qui, malgré le nombre record de points, semble être le moins abouti de tous.