PSG-Monaco : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

Le PSG reçoit Monaco dimanche en clôture de la 26e journée de Ligue 1. Diffusion TV, streaming, compo probable... Goal vous dit tout !

Le PSG retrouve la Ligue 1 ce dimanche (21 h) au Parc des Princes. Après sa belle victoire au Camp Nou, le club de la capitale reçoit l'AS Monaco, quatrième de Ligue 1, en clôture de la 26e journée. Un match important dans la course au titre d'autant que les hommes de Mauricio Pochettino ne pointent qu'à la troisième place du classement, à un point de l'Olympique Lyonnais (1er) et du LOSC (2e).

Les Champions de France en titre devront se méfier des Monégasques qui n'ont plus perdu depuis le 16 décembre. On se souvient qu'à l'aller, Paris alors entraîné par Thomas Tuchel s'était incliné 3-2 sur le Rocher. La réception de l'ASM dimanche pourrait donc avoir des airs de revanche pour les Franciliens toujours privés de Neymar et Angel Di Maria, tous deux blessés et indisponibles.

Kylian Mbappé, par contre, sera bien présent. Irrésistible contre Barcelone (4-1) en début de semaine avec un triplé, le meilleur buteur de L1 (16 buts) va retrouver son ancien club qu'il avait quitté en 2017 pour le PSG. Il sera une nouvelle fois l'un des éléments forts de l'escouade parisienne qui serait bien inspirée de laisser Monaco dans son sillage. Avant ce match, le club princier est à cinq points de Paris.

Match PSG-Monaco Date Dimanche 21 février 2021 Coup d'envoi 21h00 (CET)

Diffusion TV, live streaming : comment regarder le match ?

Le match PSG-Monaco est diffusé par la chaîne Canal+.

Chaîne TV Streaming Canal+ MyCanal

Le groupe du PSG et la compo probable

Position Les joueurs convoqués Gardiens Non communiqué Défenseurs Non communiqué Milieux Non communiqué Attaquants Non communiqué

La compo probable : Navas - Florenzi, Marquinhos (c), Kimpembe, A. Diallo (ou Kurzawa) - Paredes, Herrera - Kean, Verratti, Mbappé - Icardi

Les principaux absents

Sarabia (pied), Neymar (adducteurs), Di Maria (cuisse), Dagba (cuisse), Bernat (genou)