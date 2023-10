PSG - Milan : Giroud met en garde Mbappé

A 3 jours du gros choc entre le PSG et l'AC Milan en Ligue des Champions, Olivier Giroud a envoyé un avertissement à Kylian Mbappé.

Alors que Paris reçoit l'AC Milan mercredi à l'occasion de la 3ème journée de la phase de poule de la Ligue des Champions, Olivier Giroud ne s'est pas privé d'envoyer un message fort à son compatriote Kylian Mbappé.

Giroud craint Mbappé

Le pl an anti-Mb appé

Vendredi, le PSG s'est imposé avec la manière (3-0) contre le RC Strasbourg dans le cadre de la 9éme journée de Ligue 1. Une belle victoire qui devrait renforcer le moral des parisiens à quelques jours de l'opposition importante contre l'AC Milan. Muet ces dernières semaines avec le PSG, Kylian Mbappé a retrouvé le chemin des filets lors de ce match contre Strasbourg. Le capitaine de l'équipe de France sera sans doute l'atout principal majeur du club de la capitale contre l'AC Milan. Et cela Olivier Giroud le sait bien. En homme avisé, l'attaquant du club lombard a déjà son petit plan pour museler Mbappé dans cette rencontre.

Giroud sur Canal+

« Pour cette rencontre à Paris, ça sera un match particulier. Pour nous, les Français de Milan. A Paris qui plus est et vu les attentes qu’il y a autour du PSG en C1. C’est une équipe très solide, avec beaucoup d’internationaux français. Ca va être un sacré défi et un sacré match.Notre philosophie c’est défendre en avançant. On le fait à domicile. Là-bas, je ne sais pas si le coach nous demandera d’attendre un peu plus. Mais on est bien au courant de leurs forces offensives. Les trois, quatre de devant sont des joueurs très talentueux. Il faudra se méfier de tout le monde et de Kylian en particulier. Il faudra qu’on s’y mette a plusieurs sur lui. Ça c’est sûr. On a un groupe jeune, mais qui a une certaine maturité. Il a la capacité d’embêter les plus grandes équipes européennes. Il faut qu’on soit à 100% chacun. Et être bien dans la tête. On a cœur de faire un grand match et montrer que Milan est redevenu compétitif. Mais ça ne sera pas un match décisif pour la qualification ».