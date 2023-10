PSG - Milan 3-0, les Parisiens satisfaits

Le PSG s'est largement imposé face à Milan ce mardi soir. Découvrez toutes les réactions.

Kolo Muani: "On est très fiers de notre performance"

Randal Kolo Muani (Canal+): "On est très fiers de notre performance, on avait à coeur de gagner ce match-là. On a bien débuté, on a su aller les chercher haut. On voulait garder le ballon pour contrôler le match, c’est ce qu’on a fait. Ça donne de la confiance pour tout le monde, il faut qu’on continue sur notre lancée."

Giroud sur RMC Sport : "Le deuxième but nous tue"

"Un match difficile. Mais on les a bien pressés en première période. Ils marquent sur un exploit de Kylian. On a joué comme on avait préparé le match en les pressant haut. Le problème, c’est qu’on n’a pas été tranchants dans la dernière passe. On a eu des possibilités. Le deuxième but nous tue. On n’est pas attentif sur un coup de pied arrêté. Le match retour ? Il faudra être plus dangereux."

Zaïre-Emery: "On était revanchards après Newcastle"

Warren Zaïre-Emery (sur RMC Sport): "On n’a pas très bien débuté, on a parlé pendant la mi-temps, on s’est repris, on s'est dit les choses qui n’allaient pas et on a réussi à gagner ce match avec de la fierté. À mon âge, on joue, on prend du plaisir et on ne réalise pas. C’est en moi et je ne pense pas que ça va changer. Après la défaite contre Newcastle, on était revanchard, on est revenu en Ligue des champions et en championnat pour gagner tous les matchs."

"(Canal+) On a pris du plaisir à jouer ensemble, on est une équipe et ça se voit sur le terrain, on fait les efforts les uns pour les autres. Je n’avais pas joué contre Strasbourg, je me sentais bien, je m’étais bien préparé… tant mieux si ça se finit sur deux passes décisives pour!"