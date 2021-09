PSG-MHSC : Lionel Messi forfait, Marco Verratti et Sergio Ramos aussi

Déjà absent à Metz, Lionel Messi va manquer la réception de Montpellier, ce samedi. Marco Verratti et Sergio Ramos seront eux aussi hors du groupe.

Sauvé par un but d'Achraf Hakimi dans les ultimes secondes du temps additionnel sur la pelouse du FC Metz (1-2) mercredi soir, le Paris Saint-Germain a poursuivi son sans faute en Ligue 1. Face aux Grenats, le club francilien a en effet remporté son 7ème succès en autant de matches disputés en championnat cette saison.



Une bonne série que les hommes de Mauricio Pochettino entendent bien entretenir, samedi, avec la réception de Montpellier. Un match qui arrive dans un timing serré pour le PSG, adversaire de Manchester City trois jours plus tard en Ligue des Champions. De ce fait, aucun risque ne sera pris lors de la réception des Héraultais.

Lionel Messi trop juste pour le MHSC

À la veille de cet affrontement, le Paris Saint-Germain a justement publié son traditionnel point médical. Et celui-ci révèle par une absence de taille : celle de Lionel Messi, déjà hors du groupe face à Metz. Touché au genou contre l'OL (2-1), l'Argentin s'est contenté de reprendre la course ce vendredi, et sera donc trop juste. "Un nouveau point sera fait dimanche selon l’évolution", précise toutefois le PSG. Une information qui laisse planer le doute sur une éventuelle participation au match contre City, mardi soir.

Outre la Pulga, d'autres éléments importants manqueront à l'appel ce week-end. "Marco Verratti va reprendre l’entrainement avec le groupe dimanche selon l’évolution", indique le point médical parisien, tandis que "Sergio Ramos poursuit sa préparation individuelle sur le terrain". Ismael Gharbi est quant à lui en préparation individuelle.

À noter que Keylor Navas, Neymar, Kylian Mbappé comme l’ensemble des titulaires à Metz ne sont pas présents à l’entraînement collectif ce vendredi. Au contraire de Juan Bernat et Colin Dagba, qui se sont entraînés. Absent du point médical, le latéral espagnol, qui se remet délicatement d'une grave blessure au genou, pourrait donc faire partie du groupe convoqué par Mauricio Pochettino. Un retour qui se fait malheureusement attendre depuis le 16 septembre 2020, il y a maintenant plus d'un an.