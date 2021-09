Paris sur sa lancée, Mbappé adore Montpellier... Focus sur PSG-MHSC

Avec notre partenaire Opta Sports, voici les principales stats à connaître avant la rencontre PSG-MHSC.

Fort d'un recrutement XXL et porté par les exploits individuels de ses éléments, le PSG, loin d'être brillant en ce début de saison 2021-22, réalise des débuts parfaits, avec 7 victoires en autant de rencontres disputées en L1. Samedi, le club tentera de poursuivre sa belle série contre Montpellier, un adversaire qu'il apprécie.



Avec notre partenaire Opta Sports, focus sur les principaux chiffres à connaître:



● Paris a gagné 6 de ses 7 derniers matches de Ligue 1 contre Montpellier (1 défaite), autant que lors de ses 17 précédents (9 nuls, 2 défaites).



● Paris a remporté chacune de ses 5 dernières réceptions de Montpellier en Ligue 1 et pourrait réaliser la passe de 6 face à cet adversaire à domicile pour la 1ere fois de son histoire dans l’élite (5 victoires de rang également entre novembre 1981 et janvier 1991).



● Montpellier n’a pas trouvé la faille lors de 8 de ses 9 derniers déplacements à Paris en Ligue 1, ne parvenant à marquer qu’un seul petit but sur cette période, lors d’une défaite 5-1 en février 2019.



● Paris a remporté ses 9 derniers matches de Ligue 1, sa meilleure série depuis août-novembre 2018 (14) et la meilleure série en cours en Ligue 1.



● Paris a remporté ses 7 premiers matches de Ligue 1 cette saison, seules 2 équipes dans l’histoire ont fait mieux : l’Olympique Lillois en 1936/37 (8/8) et... Paris en 2018/19 (14/14).



● Montpellier a marqué 15 buts après 7 matches de Ligue 1 2021/22, égalant le meilleur total de son histoire à ce stade datant de la saison 1998/99 (8e) et 2011/12 (champion). A contrario il n’y a qu’en 1998/99 (14) que le MHSC avait encaissé plus de buts que cette saison (13) à ce stade dans son histoire.



● Paris a remporté ses 6 derniers matches à domicile en Ligue 1, mais n’a plus fait mieux depuis août 2018-mars 2019 (15).



● Ce match va opposer les 2 équipes qui offrent le plus de buts en Ligue 1 : Montpellier domine ce classement (28 –15 pour, 13 contre) devant Paris (27 –20 pour, 7 contre). Par ailleurs, les 2 équipes ont marqué lors de chacun des 9 derniers matches de Montpellier en déplacement en Ligue 1 (14 buts marqués par le MHSC, 15 par ses adversaires).



● Kylian Mbappé a été impliqué dans 11 buts face à Montpellier en Ligue 1 (8 buts, 3 assists), plus que toute autre équipe actuelle de l'élite. Le joueur de Paris n’a ni marqué ni délivré d’assist contre Metz lors de son dernier match et n’a enchaîné 2 matches sans être impliqué dans le moindre but qu’à 3 reprises en L1 depuis 2018/19 (en février 2019, en août 2019, en février 2021).



● S’il joue, le défenseurde Montpellier Mamadou Sakho va fouler la pelouse du Parc des Princes pour la 1èrefois depuis 8 ans et 4 mois, et une victoire 3-1 de Paris contre Brest.Il a évolué à 75 reprises dans ce stade en championnat, 39 de plus que dans toute autre enceinte (36 à Selhurst Park).