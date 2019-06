PSG, Meunier confirme son désir de rester

Le défenseur belge Thomas Meunier a assuré que son envie était de continuer son aventure avec l'équipe de la capitale.

Thomas Meunier vient de traverser une saison compliquée au PSG, tant sur le plan individuel que collectif puisque c'est sa campagne la moins aboutie depuis qu'il est arrivé en . Barré notamment par Dani Alves sur le côté droit, le Belge n'est pas dans une situation très enviable. Mais, ce n'est pas pour autant qu'il envisage de changer d'air.

Dans un entretien accordé à l'Equipe, l'ancien sociétaire de Bruges a rappelé que son désir premier était de continuer avec l'équipe francilienne. "Le club connaît mes intentions. Il sait que je suis ouvert, à faire ma quatrième année ici comme à signer un nouveau contrat. Après, s'il ne veut pas me prolonger, il ne me prolonge pas. Ce sera sa décision, tout est entre ses mains. Aujourd'hui, les dirigeants ont beaucoup de choses à gérer. On doit être sept joueurs en fin de contrat en juin 2020, il y a les renforts qui doivent venir, les joueurs qui veulent partir. Ça va être très agité".

"Si ce n'est pas possible, on trouvera une solution"

Le nom de Meunier a récemment circulé en et des contacts sont évoqués avec Manchester United et Arsenal. Le joueur les a confirmés : "moi, j'ai des contacts ( et , entre autres, se sont positionnés) mais je veux rester un joueur du PSG. Si ce n'est pas possible, on trouvera une solution. Ils ne m'ont acheté ''que'' 6 M€, ce n'est pas comme s'ils m'avaient acheté 100 et qu'ils allaient y perdre."

Meunier, comme la plupart de ses coéquipiers à Paris, n'a pas encore connu le plaisir de soulever la Ligue des Champions, ou même d'en disputer une demi-finale. Mais, il ne désespère pas. Et il est certain que la roue va tourner et que le PSG saura concrétiser toutes les attentes qu'il suscite : "Ce n'est pas une malédiction. C'est juste le fait de pouvoir apporter ce quelque chose qui va emmener le PSG au sommet européen sur la durée. Il y a un peu d'impatience. Tu peux construire la plus haute tour du monde en deux ans et l'affaire est réglée. Mais on ne peut pas faire ça avec un club de foot. Quand on voit les clubs qui remportent la C 1, c'est , la Juve, le Real, le Barça, le Bayern... Ce sont des institutions, qui ont toujours eu des résultats depuis leur création. Le PSG est un club assez jeune, il faut bien se le dire, et qui s'est vraiment recréé avec l'arrivée du . Pour moi, il faudra encore quelques années avant de pouvoir s'installer dans la durée."