Mercato - PSG : Arsenal intéressé par Thomas Meunier ?

Le latéral droit parisien pourrait quitter le club cet été. Arsenal et son entraîneur Unai Emery seraient intéressés par sa venue.

Un nouveau prétendant dans la course à la signature de Thomas Meunier ? Après trois saisons passées sous le maillot du PSG, la latéral droit pourrait changer de club cet été après une saison marquée par les blessures et la concurrence avec Dani Alves. Plusieurs clubs seraient intéressés dont pour attirer l'international belge.

Toutefois, son ancien entraîneur à Paris, Unai Emery, souhaiterait le voir venir à selon Metro. Le club londonien pourrait offrir l'avantage de disputer la , en cas de victoire en finale de l'Europa League ce mercredi à Bakou contre (21h).

Le troisième de la dernière Coupe du Monde pourrait ainsi remplacer Stephan Lichtsteiner du côté de l'Emirates Stadium, le suisse étant sur le départ et été. "Le club et la direction le savent, j’aimerais terminer mon contrat au PSG ou pourquoi pas le prolonger. Si cela se fait, tant mieux et si cela ne se fait pas, on verra ce qu’il est possible de faire et on ira voir ailleurs. Au niveau des rumeurs, je suis cité un peu partout. Il n’y a que des beaux clubs qui sortent", déclarait récemment le joueur sous contrat dans la capitale française jusqu'en 2020.

"J’espère donc trouver un beau point de chute si le PSG ne souhaite pas prolonger l’aventure." Cette saison, Thomas Meunier a été titulaire à 19 reprises en championnat, en raison notamment de plusieurs blessures. Il est parvenu à inscrire trois buts et quatre passes décisives sur l'ensemble de la saison.