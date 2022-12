PSG : Messi veut présenter la Coupe du monde au Parc des Princes

Lionel Messi souhaiterait présenter le trophée de la Coupe du monde au Parc des Princes, demande qui fait hésiter les dirigeants du PSG.

Lionel Messi a enfin remporté la Coupe du monde, seul titre qui manquait à son immense palmarès. Dimanche face à l’équipe de France, le septuple Ballon d’Or a guidé l’Albiceleste vers la victoire finale en inscrivant un doublé et en marquant le premier tir au but argentin lors de la séance. Un nouveau trophée, sans doute le plus beau de sa carrière, qui fait pour beaucoup de Messi le seul et unique plus grand joueur de l’histoire. Mais si La Pulga a reçu les félicitations de fans de football dans le monde entier, difficile de savoir s’il recevra celles des supporters du Paris Saint-Germain au Parc des Princes.

La direction parisienne en pleine hésitation

En effet, le joueur de 35 ans aurait émis la demande à ses dirigeants de présenter le Trophée Jules Rimet à ses supporters lors de son prochain match sous le maillot parisien. Malheureusement, celui qui a passé 17 ans sous le maillot du Barça a dû attendre de porter celui de Paris pour gagner le Mondial face à... la France. Une donnée qui ferait hésiter la direction du décuple champion de France, qui craint des débordements dans le stade après la défaite très dure à digérer de l’équipe de France, sans compter les nombreuses provocations de certains joueurs et supporters argentins à l’encontre de la France ou encore de Kylian Mbappé, entre autres.