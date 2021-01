PSG - Messi, Ramos, Mbappé... Pochettino fait le point

Dans un entretien accordé à la Cadena SER, l'entraîneur du PSG a fait le point sur les nombreuses rumeurs qui circulent actuellement autour du PSG.

Successeur de Thomas Tuchel sur le banc du , Mauricio Pochettino réalise des débuts encourageants dans la capitale. Depuis son arrivée, l'ancien coach de a déjà remporté le face à Marseille, et son équipe s'est emparée de la première place de la ce week-end.



Actuellement à l'isolement car testé positif à la Covid-19, l'Argentin a donné de ses nouvelles dans un entretien accordé à la Cadena SER. Il en a aussi profité pour répondre aux nombreuses rumeurs qui circulent autour du PSG. Lionel Messi, Sergio Ramos ou encore Kylian Mbappé, Mauricio Pochettino a fait le point.

"Tout est sorti de son contexte"

"Je ne veux pas parler de Lionel Messi, parce que ce que je dirai prendra une dimension énorme. De l’extérieur, on ne voit qu’une petite partie de ce qui se passe vraiment", a d'abord déclaré le technicien. Même son de cloche concernant Sergio Ramos, lequel pourrait quitter le cet été, n'ayant toujours pas prolongé.

"Sergio Ramos ? J'insiste. Notre responsabilité est énorme lorsque nous parlons de joueurs d'autres clubs. Il faut montrer du respect et ne pas créer de situations qui pourraient être mal interprétées. Il faut avoir une éthique professionnelle et être très stricts", a ainsi confié l'entraîneur du Paris Saint-Germain.

Enfin, Mauricio Pochettino a évoqué la situation de Kylian Mbappé. Peu en forme ces dernières semaines, l'attaquant arrive en fin de contrat en juin 2022. Si sa prolongation se fait toujours attendre, l'Argentin s'est montré optimiste. "Le club travaille pour prolonger les joueurs importants et Kylian a un potentiel énorme, à 22 ans. Quel entraîneur ne voudrait pas de Kylian Mbappé ? Les informations se croisent d'une manière incroyable et tout est sorti de son contexte. Kylian est content ici. L'autre jour, il a simplement manifesté sa frustration de ne pas avoir marqué. Le club doit l'aider, lui et les autres, pour qu'ils prennent du plaisir", a-t-il tempéré. Lucide.