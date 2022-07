PSG : Messi, Neymar et Sarabia... vers le même onze que contre le Gamba Osaka

Face à Nantes, Christophe Galtier devrait reconduire le même onze que lors du dernier match il y a cinq jours au Japon.

Le contraste est saisissant. Des éclats de rire, des cris de joie, des exercices autres que l'habituel toro... y aurait-il du changement en ce début de saison au PSG ? Même la probable composition d'équipe a été dévoilée au millier de spectateurs présents au Bloomfield stadium de Tel-Aviv. On y reviendra.

La séance des Parisiens a d'abord commencé par une sorte de balle au prisonnier avant d'enchaîner sur un autre jeu, ressemblant à un chat deux par deux. Depuis l'arrivée de Christophe Galtier sur le banc du PSG, les Parisiens ont pris l'habitude de démarrer leur échauffement par ce type d'exercice ludique, qui participe à renforcer la cohésion de groupe.

Le 3-5-2, une option de plus

Une fois cette étape passée, les Parisiens ont ensuite enchaîné sur des exercices plus classiques avant de travailler une séquence d'appui-remise-décalage, où les latéraux centraient devant le but pour trouver les attaquants et le défenseur venu apporter le surnombre.

Dans la foulée, le technicien parisien a distribué les chasubles aux potentiels titulaires. Si la présence de mannequins disposés en 3-5-2 laissait entrevoir un léger changement en l'absence de Kylian Mbappé, la mise en place de veille de match n'a rien révélé de tel. Et ce alors que Galtier avait pourtant affirmé en conférence de presse qu'un milieu renforcé était "une option".

Face à Nantes dimanche soir, Christophe Galtier devrait finalement reconduire la même équipe que lors de la victoire contre le Gamba Osaka (6-2) avec un trio d'attaque Neymar-Messi-Sarabia. Au milieu, Vitinha devrait être associé à Verratti devant une défense désormais classique : Ramos, Marquinhos et Kimpembe

La composition probable du PSG : Donnarumma - Sergio Ramos, Marquinhos, Kimpembe - Hakimi, Verratti, Vitinha, Nuno Mendes - Sarabia, Messi, Neymar.