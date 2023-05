PSG : "Messi a les couilles qui leur manque"

Un journaliste argentin a poussé un immense coup de gueule après les actes du PSG et de ses supporters à l'égard de Lionel Messi.

Sanctionné par le Paris Saint-Germain pour un déplacement en Arabie saoudite sans l'accord du club, Lionel Messi a également été la cible d'une partie des supporters, qui n'ont pas hésité à l'insultant devant le siège du club, mercredi, à Boulogne-Billancourt. Gaston Recondo, journaliste pour le média TyC Sports, a exprimé sa colère.

Les Argentins furieux contre le PSG et ses supporters







"Le PSG ne sera jamais aussi grand que Lionel Messi, a lâché Recondo, très remonté. Ce à quoi ces supporters égocentriques et violents ne s'attendaient pas, c'était que notre capitaine fasse preuve de courage pour ne jamais aller leur offrir la moindre marque d'affection après une telle offense. Passer 10 mois à s'entraîner et à concourir pour être un champion et être offensé de cette manière par un groupe d'idiots n'apparaît pas dans le livre des choses permises pour les ultras. Et Messi a les couilles qui manquent à la majorité."





"La sanction du voyage en Arabie Saoudite est un prétexte, a-t-il poursuivi. C'était un piège de lui dire officieusement qu'il pouvait partir pour finir par l'appeler durant son vol pour s'entraîner. C’est d’une lâcheté sans nom de déguiser cela en faute professionnelle, a poursuivi Recondo, qui a enfoncé le clou. Le PSG remportera peut-être un jour la Ligue des Champions. Ce qu'il ne pourra jamais être, c'est devenir un grand du football, comme l’est Lionel Andrés Messi, qui le sera pour le reste de sa vie".