PSG : la folle révélation de Jérôme Rothen sur le cas Lionel Messi

Après la suspension de Lionel Messi pour les deux prochaines semaines, Jérôme Rothen a émis une hypothèse sur l'avenir de l'Argentin.

Lionel Messi rejouera-t-il sous les couleurs du Paris Saint-Germain ? C'est la question que tout le monde se pose après la suspension de l'Argentin pour les deux prochaines semaines. Officiellement, il reste trois matches à l'ancien attaquant du FC Barcelone avec le PSG d'ici la fin de saison.

"On va droit vers un licenciement de Messi"

Mais en réalité, Lionel Messi pourrait ne plus revoir la pelouse du Parc des Princes, ni d'aucune autre de Ligue 1, avec la tunique du club de la capitale cette saison et par conséquent de son histoire. Dans son émission sur RMC, Jérôme Rothen a affirmé que Lionel Messi ne rejouera plus pour le PSG.

"La procédure mise en place va durer entre dix et quinze jours, suite à cette procédure là, l'objectif du PSG, même s'il y a les lois qui sont mis en avant et une somme d'argent importante quand on connaît le salaire de Lionel Messi ça peut faire un gros chiffre au bout de quelques semaines, quelques mois, on va tout droit vers un licenciement du joueur", a lancé l'ancien du PSG.

"A 99%, on ne reverra plus Leo Messi au PSG"

"Il ne faut pas espérer que Leo Messi passe 15 jours en dehors du club, terrain d'entraînement, match, vestiaire, et qu’il revienne la bouche en cœur pour jouer. Il a tellement contrarié le club par rapport à ce voyage qui n'a pas du tout été accepté, accordé par la direction du club que ce soit sportive ou du côté du président", a ajouté Jérôme Rothen.

L'ancien milieu de terrain du PSG confirme que le club de la capitale a mal vécu cet évènement et aimerait licencier l'Argentin : "La contrariété est tellement grande qu'ils ont pris ça comme un coup de massue. Un joueur qui ne respecte pas du tout l'institution. Alors, oui il y en a beaucoup qui ont déjà fauté jusque-là, mais c'est très rare et c'est jamais arrivé qu'un joueur phare rate des séances d'entraînement pour des raisons sponsors ou qui n'ont rien à voir avec la carrière du footballeur.

"C'est une sensation terrible pour Nasser qui a senti qu'il n'est pas écouté. C'est pour ça que je vous donne cette information là. On ne reverra plus Messi sous le maillot du PSG ? C’est le souhait du Paris Saint-Germain. Maintenant, il y a des lois et il ne faut pas faire n'importe quoi, mais à 99%, on ne reverra plus Leo Messi au PSG. Même sans cette affaire, le PSG ne voulait pas le prolonger", a conclu Jérôme Rothen.