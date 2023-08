PSG : Mésentente entre Nasser Khelaifi et Luis Campos

Entre Nasser Khelaïfi et Luis Campos, ce n'est plus l'entente parfaite. Les deux hommes s'opposent sur certains dossiers du mercato estival.

Samedi, Paris a obtenu sa première victoire de la saison en battant dans le choc de la 3ème journée de Ligue 1, le RC Lens (3-1). Au-delà de la victoire, c'est la manière avec laquelle les parisiens ont réussi à décrocher ce succès qui est remarquable. La formation parisienne portée par son trio offensif (Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Marco Asensio) a offert une prestation à l'expression collective très aboutie à ses fans. Très heureux de son premier succès en Ligue 1, Luis Enrique garde la tête sur les épaules. Très perfectible, le technicien espagnol s'est aperçu que la marche est encore très longue et que son équipe doit améliorer son jeu. À cet effet, l'entraîneur ibérique souhaite avoir une profondeur de banc afin de mettre en place une équipe redoutable sur tous les plans. Il aurait mis la pression sur ses dirigeants pour qu'ils bouclent d'ici le 1er septembre prochain, les dernières arrivées. Ces dossiers constituent désormais la pomme de discorde entre Nasser Khelaïfi et Luis Campos.

Khel aifi prend en m ain ces deux dossiers

Au PSG, l'atmosphère est quelque peu tendue au sein du board ces dernières heures. Pour cause, Nasser Khelaïfi et Luis Campos ne sont pas sur la même longueur d'onde concernant quelques dossiers brûlants de la fin de ce mercato estival. En effet, Paris cherche à boucler avant la fin du marché des transferts, les recrutements de deux joueurs. Bradley Barcola et Randal Kolo Muani. Alors que Lyon réclame 60 millions d'euros pour son joyau offensif, l'Eintracht Francfort à son niveau compte tirer le maximum de profit de la vente de Kolo Muani. Les dirigeants allemands auraient fixé le prix de l'international français à 100 millions d'euros.

À en croire, Paris Saint-Germain Actualités, Luis Campos n'était pas à la base d'accord pour ces deux profils.Il est maintenant plus réticent compte tenu des prix des deux joueurs qu'il juge trop élevés . D'un autre côté, Nasser Khelaïfi souhaite vivement boucler ses arrivées dans les prochaines heures. Ce dernier aurait pris désormais le devant pour enclencher des offensives.

Quelle est la meilleure recrue du mercato estival ? Jude Bellingham

Christopher Nkunku

Dominik Sboloszai

Mason Mount

Sandro Tonali

Autres 49758 Votes Merci d'avoir voté. Les résultats seront bientôt partagés. Quelle est la meilleure recrue du mercato estival ? 30305 Jude Bellingham

6357 Christopher Nkunku

1581 Dominik Sboloszai

1336 Mason Mount

2118 Sandro Tonali

8061 Autres 49758 Votes