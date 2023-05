PSG, mercato : Bernardo Silva, une idée pour Mbappé ?

Annoncé au Paris Saint-Germain avec insistance, Bernardo Silva y retrouverait une ancienne connaissance en la personne de Kylian Mbappé.

Grand artisans du succès retentissant de Manchester City en demi-finale retour de Ligue des Champions contre le Real Madrid (4-0), Bernardo Silva pourrait réaliser un fantastique triplé avec les Sky Blues cette saison. Avant de plier bagages ? C'est un hypothèse qui prend de l'épaisseur ces dernières semaines. Bien qu'indécis sur son avenir, le milieu offensif portugais serait séduit par le projet du PSG.

Quel rôle de Mbappé dans la venue de Bernardo Silva au PSG ?

Appelé à commenter ce dossier, le journaliste Bruno Salomon a fait le point. « Depuis toujours, depuis la période monégasque et son départ. Son nom revient toujours. Il y a eu deux noms : Fabinho et Bernardo Silva, et le PSG en a envie. J’espère juste que le Paris Saint-Germain ne va pas se retrouver dans un jeu de cocufiage avec le Barça. Après, c’est le joueur qu’il faut au Paris Saint-Germain. Ce PSG là a besoin de Bernardo Silva, et pour construire la saison prochaine et ce que tu as envie de faire, c’est le profil idéal. Il faut espérer qu’il aille voir Pep (Guardiola ; NDLR), qu’il tape à sa porte et qu’ils discutent enfin ensemble" .

« Kylian Mbappé, pour sa prolongation on lui a promis, a continué le journaliste de France Bleu Paris. Un certain temps on lui a dis ‘Bernardo Silva va arriver’. L’an dernier au moment de la prolongation le nom de Bernardo Silva a été mis sur la table pour que Kylian Mbappé prolonge". Un paramètre de plus dans ce feuilleton qui devrait animer la capitale cet été.