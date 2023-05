Manchester City : Bernardo Silva répond à son avenir au PSG

Homme du match lors de la demi-finale retour face au Real Madrid, Bernardo Silva a évoqué son avenir.

Bernardo Silva est un formidable joueur de football et il l'a rappelé à ceux qui le prenait pour acquis. Auteur d'un doublé face au Real Madrid, l'international portugais a montré la voie aux Cytizens lors de la demi-finale retour de Ligue des champions, jouant un rôle majeur dans la qualification de Manchester City en finale.

"On voulait donner cette finale à nos supporters"

Multiple vainqueur de la Premier League, Bernardo Silva va tenter d'aider Manchester City à réussir là ou le club anglais a toujours échoué ces dernières années et enfin soulever la Ligue des champions. Après la rencontre, au micro de Canal Plus, Bernardo Silva n'a pas caché sa joie.

"C’était une belle soirée pour nous. On a fait un match magnifique. En première période, on n’a pas laissé d’espace, on a pressé, créé des occasions. On en a marqué deux, mais on aurait pu en marquer plus. Face au Real, si tu n’es pas prêt physiquement, tactiquement, tu ne vas pas en finale. L’équipe a très bien joué. On a joué avec de la personnalité. On voulait donner cette finale à nos supporters. Nous avons une autre opportunité de gagner cette compétition", a analysé Bernardo Silva.

"On verra cet été"

"La meilleure équipe de Manchester City dans laquelle j'ai joué en six ans ? Je ne sais pas. C’est difficile de dire ça. On est aussi fort que l’équipe qui est arrivée en finale (en 2021). Avec Haaland, c’est différent, avant on avait un faux neuf. Il faut gagner la Ligue des Champions et après je vous dirai si on a la meilleure équipe", a ajouté le Portugais.

Ces dernières semaines, le nom de Bernardo Silva est ressorti du côté du Paris Saint-Germain. Goal est même en mesure d'affirmer que l'international portugais est la priorité de Luis Campos pour l'été prochain, le conseiller sportif du PSG cherchant un joueur capable d'évoluer à droite et de rentrer sur son bon pied.

Et forcément, Bernardo Silva n'a pas échappé à la question sur son avenir : "L'intérêt du Paris Saint-Germain pour la saison prochaine ? Le programme, c’est terminer la saison, gagner la Premier League, gagner la FA Cup face à Manchester United et gagner contre l’Inter. Cet été, on verra ce qu’il va se passer".