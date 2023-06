L'ancien journaliste de Canal +, Pierre Ménès, est revenu sur la situation de Kylian Mbappé.

En annonçant son désir de ne pas prolonger son contrat avec le PSG jusqu'en 2025, Kylian Mbappé a complètement relancé le feuilleton au sujet de son avenir. Selon Pierre Ménès, le champion du monde ne prend pas de posture quand il annonce vouloir respecter son contrat. "Je ne pense pas que l'argent soit le moteur de Mbappé parce qu'il a 24 ans et il n'a plus besoin d'argent. Dans cette histoire, il y a quelque chose que l'on met totalement de côté et pour moi c'est une erreur, c'est le respect d'un contrat", a expliqué sur son blog l'ancien consultant de Canal +.



Mbappé "aurait peut-être envie de rester si..."



"Le respect d'un contrat, cela veut dire aller au bout de ce contrat, a continué Ménès, qui n'exclut aucune hypothèse pour l'avenir de la star française. Rien ne dit qu'un joueur doit signer au-delà de son contrat pour que son club puisse toucher une indemnité de transfert. Mais rien ne dit non plus que la position de Mbappé inclut nécessairement un départ du PSG. Il en a marre de l'équipe en carton de cette année. Maintenant, si le PSG va loin en C1 et fait une très belle saison, il aura peut être envie de rester...".