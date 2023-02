PSG : Mbappé, Messi et Verratti de retour avant le Bayern Munich

Paris pourra compter sur le retour de trois éléments d'importance, qui ne seront pas forcément dans leur forme optimale.

Mbappé, Messi, Verratti sont de retour et avec eux les espoirs du PSG. Défaits à deux reprises contre Marseille (1-2) puis Monaco (1-3) la semaine passée (dans des proportions qui auraient pu être plus considérables sans un grand Gianluigi Donnarumma), les Parisiens abordent leur huitième de finale de Ligue des champions en pleine tourmente. Après la rencontre face à Monaco, les joueurs se sont d'abord divisés sur la question d'aller saluer les supporters, alors que la tension est montée dans le vestiaire, entre Luis Campos, le conseiller sportif et les Brésiliens Neymar et Marquinhos.



Trois semaines pour Renato Sanches

Dimanche, les Parisiens n'ont pas eu le droit à un jour de repos dans ce calendrier très serré. Si les titulaires de la rencontre face à l'ASM sont restés en soin, Marco Verratti qui avait ressenti une gêne vendredi et Kylian Mbappé, victime d'une lésion à une cuisse face à Montpellier ont pris part à l'entraînement avec les remplaçants de la veille. Après avoir passé un week-end en soins, Lionel Messi est lui resté en salle pour s'entraîner de manière individuel.



Ce lundi matin sur la pelouse du camp des Loges, les trois hommes étaient bien présents. Si dès vendredi aucun doute n'existait sur la présence de l'Argentin et de l'Italien face au Bayern, celle de Kylian Mbappé est une surprise à même de rassurer tout un club, même s'il y a de fortes chances qu'il ne débute pas mardi soir au Parc des Princes.

Contre les Allemands, Paris pourra donc compter sur un effectif quasiment complet mais pas forcément dans sa forme optimale. Seuls Nordi Mukiele et Renato Sanches, dont l'absence est selon nos informations estimée à trois semaines.