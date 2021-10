PSG : Mbappé incertain face à Lille, Messi absent de l'entraînement

À la veille de la réception du champion de France, le PSG a effectué un ultime entraînement marqué par les absences de ses deux stars offensives.

À la veille de la réception de Lille au Parc des Princes, un doute sur la participation de Kylian Mbappé existait ces derniers jours. Ce jeudi matin, l'international français n'était pas présent aux côtés de ses coéquipiers à l'entraînement du jour, toujours victime d'une "infection ORL", selon les éléments communiqués par le club.

Un autre joueur important était lui aussi absent du groupe parisien. En effet, pas de Lionel Messi parmi les 22 joueurs de champ présents au dernier entraînement collectif du PSG avant la rencontre face au champion de France en titre. Pour le moment, aucune information n'a filtré sur les raisons exactes de son absence.

Un match ferme pour Achraf Hakimi

Son nom pourrait donc s'ajouter à celui du prodige français mais aussi à ceux de Marco Verratti, touché à la hanche contre Marseille dimanche soir (0-0) et dont la durée d'absence est estimée à quatre semaines, Sergio Ramos qui pourrait prochainement effectuer son retour à l'entraînement collectif, Leandro Paredes et Sergio Rico.

À noter que quatre gardiens étaient aussi à l'entraînement : Navas, Donnarumma, Letellier et le jeune italien Denis Franchi. Face aux Dogues, Paris sera aussi privé de son latéral droit et international marocain Achraf Hakimi, expulsé face à l'Olympique de Marseille. Sa sanction est tombée ce jeudi matin : un match de suspension ferme plus un avec sursis. Enfin, le jeune espoir français Ismael Gharbi, milieu offensif seulement âgé de 17 ans, s'entraînait avec les professionnels ce jeudi matin.