Kylian Mbappé : "Être meilleur buteur de l'histoire du PSG, on ne peut pas cracher dessus"

Mené au score et longtemps peu inspiré dans le jeu, le PSG a pu compter sur un grand Kylian Mbappé - encore une fois - pour renverser l'AS Saint-Etienne et renouer avec la victoire en Ligue 1, ce samedi soir.

Le match a mal commencé pour Paris, peut-on dire que vous avez renversé la rencontre ?

C'est vrai que l'on a commencé sur un rythme un peu similaire à celui de la rencontre face à Nantes. On a été un peu surpris, bouleversé, bousculé par cette équipe de Saint-Etienne, après il y a eu une réorganisation tactique mais aussi dans les intentions et l'intensité. On a commencé à déployer notre jeu et à se créer des situations à être plus dangereux puis on a réussi à égaliser avant la mi-temps. Ça nous met dans les meilleures dispositions pour ensuite forcer la décision rapidement en seconde période. Et ensuite, on est dans la gestion.

"Zlatan, c'est un beau symbole"



Que s'est-il passé dans ces deux mi-temps où vous avez montré deux visages complètement différents ?

A la mi-temps, le coach nous a remis à l'ordre. Il nous a dit qu'on devait gagner, déployer du jeu et que ce n'était pas concevable d'être autant en difficulté sur la première mi-temps. Ensuite, on voulait tout de suite se mettre dans les meilleures dispositions pour avoir le match en main. C'est ce que l'on a fait, on a marqué rapidement en mettant deux buts coup sur coup, ça aide. Et ensuite, c'est à eux de venir nous chercher et on a plus d'espaces pour pouvoir aggraver le score. on a tapé les montants, on a eu des situations qui nous auraient permis d'alourdir le score mais c'est tout de même une belle soirée.



Comme Zlatan Ibrahimovic, tu as marqué 156 buts avec le PSG. Maintenant, il y a Cavani devant, il va peut-être falloir rester une année de plus (rires)...

Quand on sait ce que Zlatan a fait ici, c'est un beau symbole. Je suis dans des standards élevés, dans un cercle fermé et je pense que s'il n'y a pas gros problèmes je devrais le dépasser. Bien sûr, il reste Edi (Cavani) et être le meilleur buteur de l'histoire du PSG, on ne peut pas cracher dessus donc on va voir ce qu'il va se passer.



Tu y pensais depuis quelques temps à ces 156 buts et au fait d'égaler Zlatan ?

Non pas forcément parce que je ne suis pas premier mais seulement deuxième. Je savais que le plus important était d'être concentré et de marquer des buts, je savais que j'allais arriver rapidement à cette position-là. Maintenant, j'y suis et désormais le plus important et d'être concentré sur les échéances qui arrivent.

"On joue au football pour l'affection des supporters"



Le virage Auteuil n'a pas toujours été expressif avec vous mais ce soir il y a eu une banderole en votre honneur, qu'est-ce que cela vous fait ?

C'est sympa d'avoir l'affection des supporters. Je pense que l'on joue au football pour ce genre de choses. Bien sûr, il y a toujours ce côté performance, statistiques ou gagner des titres mais je pense que laisser une empreinte dans la mémoire des gens c'est comme ça que l'on marque l'histoire et que l'on crée un lien avec les gens. Ça me touche beaucoup et je les remercie pour ça.



Face à Saint-Etienne, vous avez aussi pu profiter des passes décisives de Messi, comment l'avez-vous trouvé ?

C'est un grand joueur. Je suis content pour lui car on sait qu'il s'adapte à une nouvelle vie, une nouvelle ville et un nouveau club. Et même quand tu gagnes sept Ballon d'or, il faut s'adapter aussi. Mais il est de mieux en mieux, il est content et je l'ai toujours dit en première partie de saison, si on a un grand Messi, c'est mieux. Avec lui c'est facile. J'ai toujours voulu jouer avec des grands joueurs et les grands joueurs sont faits pour jouer avec des grands joueurs et on s'éclate sur le terrain. Personnellement, je prends beaucoup de plaisir