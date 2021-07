PSG, Mbappé de retour plus tôt que prévu ?

Censé revenir à l’entraînement lundi prochain, Kylian Mbappé devrait faire son retour au PSG d’ici la fin de la semaine.

On l’avait laissé le regard dans le vide, voyant des joueurs suisses en pleine joie passer à côté de lui. Il y a un peu plus de trois semaines, Kylian Mbappé loupait le tir au but décisif lors des huitièmes de finale de l’Euro 2020 et entrainait l’équipe de France vers l’élimination.

De l’eau a coulé sous les ponts depuis et l’international français a pris le temps de se ressourcer en famille après une saison plus qu’éreintante. Après quatre mois sans jouer suite à l’arrêt prématuré de la Ligue en mars 2020, le PSG a enchaîné le Final 8 de Lisbonne avant de reprendre le championnat de France et la Ligue des Champions.

Au total, quarante-sept matches en club pour Mbappé auxquels doivent s’ajouter quatorze avec l’équipe de France. L’ancien Monégasque a beau n’avoir que 22 ans, son organisme a bien souffert et n’a eu que très peu de repos. Ses vacances en Grèce lui ont donc permis de recharger les batteries pendant que tout le monde se demande de quoi sera fait son avenir.

En attendant de savoir s’il va prolonger avec le PSG ou s’il ira au bout de son contrat qui se termine en juin 2022, Kylian Mbappé veut passer aux choses sérieuses. Ayant eu l’autorisation de reprendre l’entraînement le lundi 26 juillet, l’international français a décidé d’écourter ses vacances de quelques jours.

D’après L’Equipe, il sera de retour à la fin de la semaine au centre d’entraînement parisien après s’être accordé un petit séjour en thalassothérapie. Il devrait en profiter par la même occasion pour passer la série de tests physiques voulue par le staff médical parisien avec les autres internationaux éliminés dès les huitièmes de finale de l’Euro que sont Presnel Kimpembe, Danilo Pereira et la nouvelle recrue, Giorgino Wijnaldum.

Ce retour anticipé va forcément faire ressurgir les question sur son avenir, mais Kylian Mbappé montre qu’il n’est pas là pour jouer les touristes. Prolongation ou non, il se donnera à fond pour le PSG.