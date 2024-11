PSG, ça se complique pour Randal Kolo Muani

La situation de Randal Kolo Muani au PSG n’est pas près de s’améliorer.

Le Paris Saint-Germain a vécu une semaine parfaite après la victoire contre l’OM lors du Classique, dimanche dernier. Mais si ce succès a ravivé la flamme des supporters, tout le monde ne semble pas être heureux dans la capitale française. Un sentiment particulièrement remarquable sur Randal Kolo Muani, en manque de temps de jeu avec le PSG, cette saison. Et les choses ne risquent pas s’améliorer de sitôt pour l’international français.

Luis Enrique se moque de Randal Kolo Muani

Arrivé en provenance de l’Eintracht Francfort l’été dernier contre un chèque d’environ 90 millions d’euros, Randal Kolo Muani vit un calvaire, cette saison. Seul avant-centre disponible après la blessure de Gonçalo Ramos, l’international français est pourtant toujours cantonné au banc. Snobé régulièrement par Luis Enrique, l’ancien attaquant de Nantes cumule seulement 375 minutes réparties en 10 matchs toutes compétitions confondues dont seulement 2 titularisations cette saison. Alors qu’il n’a eu droit à aucune minute contre l’OM, dimanche dernier, et qu’il est dans le viseur de la Juventus, Luis Enrique a ironisé sur l’état d’esprit de Randal Kolo Muani, ce vendredi.

« Je compte sur tous mes joueurs sans exception. Je fais confiance à ce que je vois en match et en entrainement. Un joueur qui ne joue pas peut renverser la situation à l'entrainement. Je peux donner ou retirer du temps de jeu en fonction de ce que je vois et ce que je considère comme meilleur pour l'équipe. Oui l'ambiance est très bonne et y avait déjà une situation similaire l'année dernière. Ceux qui sont arrivés apportent beaucoup, sur le plan personnel et footballistique. Mais ce n'est pas facile, ils sont forts, beaux, ils font ce qu'ils veulent dans la vie donc ils n'ont pas de mal à être heureux », a déclaré l’entraineur du PSG en conférence de presse en marge du choc contre Lens, samedi.