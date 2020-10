PSG, Marquinhos : "Neymar grandit et évolue"

Marquinhos est content de l'évolution de son compatriote au PSG et n'a pas manqué de le souligner.

Présent ce mardi en conférence de presse de la sélection brésilienne, "Marqui" a louangé Neymar, qu’il trouve plus épanoui que jamais ces derniers mois à Paris.

"Neymar est vraiment dans un moment extraordinaire de sa carrière. Il a été un joueur primordial pour atteindre la finale de la Ligue des champion (défaite 1-0 face au , ndlr)", a ainsi souligné le pilier parisien.

"Et lors des premières journées de Ligue 1, il a été très bon. Il a réussi à maintenir le niveau qu'il a eu en , et c'est très important. C'est très important qu'il soit heureux. Il grandit et il évolue. Ça me rend heureux de le voir comme ça !", a encore louangé Marquinhos.

Plus d'équipes

Pour rappel, l'ancien joueur de la Roma a rejoint l’équipe du pour préparer le début des éliminatoires de la 2022.