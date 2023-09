PSG : Marquinhos fait des révélations sur l’élection du capitaine

Marquinhos est revenu sur l’épisode de l’élection du capitaine du PSG. Le brésilien s’estime heureux d’être de porter le brassard.

Le PSG s’est imposé largement (1-4) dimanche au Groupama Stadium à l’occasion de la 4éme journée de Ligue 1 contre une équipe lyonnaise en pleine déliquescence. Mouvement collectif de grande classe, accélération foudroyante, vitesse de course et d’exécution, le jeu offensif du PSG était d’une beauté remarquable dans ce match. Si le trio offensif composé de Mbappé, de Dembélé et d’asensio a contribué à ce beau succès parisien, l’apport de la défense n’est pas à négligé. Dirigé par Marquinhos, le secteur défensif parisien s’est bien comporté en fermant les espaces aux attaquants lyonnais. Au sortir de cette victoire éclatante, le défenseur brésilien reconduit récemment capitaine du club a exprimé ses sentiments.

Marquinhos jubile

« Le brassard ? Il a une saveur particulière. Quand tes coéquipiers te choisissent comme capitaine de l’équipe, ça veut dire beaucoup » a lancé le brésilien dans les propos relayés par RMC Sport. Le joueur de 29 ans estime qu’il a été désigné capitaine par ses coéquipiers à cause de son état d’esprit irréprochable. « Tout ce que je fais, je ne le fais pas pour les caméras, c’est pour mes coéquipiers, c’est pour le club, pour l’amener dans la bonne direction. On fait des erreurs comme tout le monde mais on ne se cache pas, on continue à aller de l’avant, à travailler tous ensemble pour le club. C’est ce que mes coéquipiers voient de moi et je pense que c’est aussi pour ça qu’ils m’ont choisi, pour l’esprit, pour l’attitude, le fait de penser toujours au collectif. Et ça fait vraiment plaisir d’être choisi comme capitaine par ses coéquipiers. » a ajouté l’ancien sociétaire de l’as Rome.

Luis Enrique, encensé

Par ailleurs, Marquinhos a encensé le nouvel entraineur parisien, Luis Enrique.

L'article continue ci-dessous

« Une bonne philosophie de jeu se met en place. avoir le ballon, vouloir le ballon, il veut une équipe plus agressive sans le ballon, il y a du plaisir, avec les joueurs qu’on a. On se comprend de plus en plus, on comprend de plus en plus, la philosophie,, la manière de jouer , de défendre. On est sur le bon chemin. » souligne le capitaine parisien.