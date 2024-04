PSG, Marquinhos cash sur son avenir

Le capitaine du PSG, Marquinhos, a évoqué son avenir dans la capitale française, vendredi.

Marquinhos est entré encore plus dans l’histoire du Paris Saint-Germain cette semaine. L’international brésilien est devenu le joueur le plus capé du club parisien lors du choc contre le Barça, mardi. Après son record, le défenseur parisien s’est livré dans un entretien spécial accordé au journal, Le Parisien, où le Brésilien a répondu aux questions de ses proches. Marquinhos en a profité pour faire une annonce décisive sur son avenir au PSG.

L’hommage de Marquinhos à Thiago Silva

Marquinhos est désormais le joueur le plus capé de l’histoire du PSG avec 437 matchs. Il aura fallu onze saisons au Brésilien, arrivé en 2013 de la Roma, pour effacer des tablettes le record de Jean-Marc Pilorget (435 matchs). Avant d’en arriver là, Marquinhos a côtoyé plusieurs autres légendes du PSG dont un certain Thiago Silva. Face à une question de l’ancien capitaine du club parisien, celui qui a hérité du brassard de son idole n’a pas tari d’éloges sur Thiago Silva.

« Les larmes aux yeux) Alors, lui… Qu’est-ce que je vais dire ? (Il essuie ses yeux embués) Thiago, c’est quelque chose qui… (Il s’arrête plusieurs secondes, pris par l’émotion) Ce sont des larmes de fierté, surtout. C’est dur de parler. (Des sanglots dans la voix). Quand on commence le foot, on débute par des rêves, des objectifs, on souhaite accomplir des choses. Et quand j’avais 15,16 ans, je voyais Thiago à la télévision. J’étais un jeune joueur qui rêvait de devenir professionnel, qui voulait aider sa famille. C’était un rêve de jouer avec lui. C’était un modèle, une idole pour moi car j’appréciais sa manière de jouer, même si je ne le connaissais pas personnellement. Quand j’ai eu l’opportunité de signer au PSG, pff, je n’ai même pas réfléchi car il y avait Thiago. Il a été une source de motivation dans ma signature à Paris. […] C’était très simple de le côtoyer car c’est un joueur extraordinaire, le défenseur le plus fort avec lequel j’ai joué. Aujourd’hui c’est un ami et c’est ma plus grande fierté », déclare Marquinhos, très ému.

L’annonce choc de Marquinhos sur son avenir

Une autre personne spéciale pour Marquinhos a été sollicitée dans cette interview spéciale du Parisien. Il s’agit notamment de la mère de l’international auriverde qui a questionné ce dernier sur son futur au PSG. Celui qui sera célébré dimanche soir par le club parisien a réitéré tout son amour pour le PSG, lui qui n’est pas encore près de quitter la capitale française.

« J’ai toujours essayé de tout donner pour ce club à chaque fois que j’ai mis ce logo sur mes pectoraux (il montre le logo du PSG). J’ai été éduqué de cette façon par ma mère. Je me suis toujours donné à fond pour ce club et je suis très fier de tout ce que j’ai réalisé jusqu’à aujourd’hui. Franchement, je ne me vois pas finir ma carrière ailleurs. Je pense que mon nom est gravé dans l’histoire du club, même si un jour je devrais partir. Je pense que mon histoire à Paris sera toujours adorée par les supporters, par le président. Ce serait une grande fierté de revenir au PSG après ma carrière de footballeur si le président me le demande. Mais j’ai encore du temps, je suis jeune, j’ai encore beaucoup de matchs à jouer au PSG », confie Marquinhos.