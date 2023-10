PSG : Marcelino prend la défense de Luis Enrique

Débarqué à la tête du PSG cet été, Luis Enrique fait déjà face à des critiques. Il peut compter sur son compatriote Marcelino.

Plus d’un mois après son départ précipité de l’OM, Marcelino a pris de nouveau la parole. Le technicien espagnol s’est prononcé en effet sur le PSG et son nouvel entraîneur, Luis Enrique.

Marcelino vole au secours d’Enrique

Malgré une victoire (3-1) contre Rennes à l'occasion de la 8éme journée de Ligue 1, le club de la capitale n'a pas encore réussi à convaincre pleinement ses supporters. Avec trois matchs nuls et deux défaites au compteur, dont une en Ligue des Champions, le PSG doit encore tout prouver. Luis Enrique, peut compter sur le soutien inébranlable de son compatriote, Marcelino.

Marcelino est optimiste quant à l'avenir de Luis Enrique au PSG. «Quand on part dans un nouveau pays, il faut connaître les footballeurs, s'adapter à la culture, à la langue, à la façon de travailler... Cela prend du temps. C'est peut-être plus ou moins, mais cela prend du temps. Il est également vrai que les équipes en face savent à quoi s'attendre, elles s'améliorent de plus en plus.» a lancé Marcelino dans un entretien accordé à AS.

Une ligue compétitive

En ce qui concerne la Ligue 1, Marcelino Estime que c’est un championnat très difficile.

« C'est une ligue compétitive et attractive, avec un rythme de jeu élevé, avec des niveaux physiques et techniques individuels très élevés. Peut-être tend-il plus vers l’individualité que vers le collectif. Il est difficile de trouver des équipes organisées, mais c'est une ligue importante et compliquée. Il y a de très bons footballeurs. » a conclu l’ex entraîneur phocéen.