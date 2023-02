PSG : Manchester United racheté ? QSI n'en a aucunement l'intention

Le fond souverain veut se focaliser sur le développement du club de la capitale. Mais le Qatar reste attentif au rachat d'un club de Premier League.

Pour le plus grand plaisir de ses supporters, Manchester United est à vendre. Cible régulière des fans, la famille Glazer a décidé depuis plusieurs mois de passer la main et recherche un repreneur. Preuve que le processus est engagé, les candidats ont jusqu'à vendredi prochain pour déposer leur offre ainsi que les garanties bancaires nécessaires à l'ouverture des discussions.

Si Ineos, propriétaire de l'OGC Nice et de Lausanne Sport, s'est officiellement manifesté peu après la mi-janvier (le groupe dirigé par Sir Jim Ratcliffe s'était aussi positionné sur la vente de Chelsea en 2022), le Qatar a récemment été associé à une éventuelle reprise des Red Devils.

Une offre du Qatar via QIA ?

Au sommet de l'état qui vient d'accueillir la Coupe du monde de football, on ne dément pas formellement la rumeur mais on regrette que le nom de l'émirat soit apparu, soupçonnant la famille Glazer et la banque Raine d'alimenter certains médias afin de faire monter les enchères.

Selon nos informations, une éventuelle offre du Qatar n'émanera pas de QSI. Le propriétaire du PSG est pleinement focalisé sur la croissance du club de la capitale, éliminé mercredi soir en huitième de finale de la Coupe de France face à l’Olympique de Marseille (1-2).

Pour autant, dans l'entourage du prince, on ne cache pas une ambition assumée d'investir dans un club de Premier League, considéré comme le championnat le plus prospère du monde. Si toutefois, une offre venait à être faite pour Manchester United ou un autre club, elle pourrait émaner de Qatar Investment Authority (QIA), un fond souverain présidé par Mohammed ben Abderrahmane Al-Thani, membre de la famille royale et récemment entré en bourse.