PSG : Luis Enrique vole au secours de Dembélé

En conférence de presse ce mardi à la veille du match Newcastle -PSG, Luis Enrique est revenu sur les performances de Ousmane Dembélé.

Le PSG affronte ce mercredi Newcastle dans le cadre de la deuxième journée de Ligue des Champions. Malgré ses statistiques faméliques, Luis Enrique compte bien évidemment sur Ousmane Dembélé pour ce match.

Enrique soutient Dembélé

O but après 8 rencontres toutes compétitions confondues. C'est le maigre bilan que dispose Ousmane Dembelé depuis le début de son aventure avec le PSG. Arrivé lors du mercato estival dernier à Paris en provenance du FC Barcelone, l'international français n'a pas encore inscrit le moindre but pour son club. Cette statistique inquiétante soulève la question de son adaptation dans le groupe parisien. Mais pas question pour Luis Enrique de le punir. Le technicien espagnol estime qu’il apporte énormément au groupe parisien de part son explosivité et son agilité technique sur les deux côtés.

« Je pense sincèrement qu’elle est bonne. Il peut jouer des deux côtés et dans l’axe. Il est capable de faire des différences et de créer du danger. Il est très rapide et s’adapte bien.« a lancé le technicien ibère en conférence de presse ce mardi. L’ancien entraîneur du FC Barcelone s’est également prononcé sur son adversaire. Malgré le statut de favori du PSG, il respecte énormément les Magpies.

L'important en Ligue des champions, ce n'est pas la régularité

« L'important en Ligue des champions, ce n'est pas la régularité. Il y a la phase de poules, mais après, c'est imprévisible. Toutes les équipes, y compris Newcastle, peuvent aller loin. C'est une équipe très forte, personne ne les voulait dans le quatrième chapeau. Ils ont fait fort la saison dernière, c'est une équipe formidable. Il y aura une ambiance très hostile, impressionnante aussi. Je suis jaloux de mes joueurs qui vont évoluer dans ces conditions. J'attends ce match avec impatience, ce sera une rencontre extraordinaire.» a-t-il ajouté.

Pour rappel, le PSG a battu le Borussia Dortmund (2-0) lors de la première journée.