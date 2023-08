PSG : Luis Enrique vise une troisième star du Barça

Le Barça a passé la période des transferts à chercher à améliorer son effectif, mais le PSG a fait basculer sa priorité

Cela ne semble pas être le cas pour Ousmane Dembele, qui a accepté de rejoindre le Paris Saint-Germain, mais un différend sur la répartition de l'indemnité de transfert entre l'agent et le FC Barcelone a retardé l'opération.

À la suite d'informations selon lesquelles le PSG s'intéressait également à Ansu Fati, MD affirme que le PSG s'est également enquis de ses chances d'obtenir Gavi. Barcelone a répondu par un "non" catégorique.

Gavi était l'un des favoris de Luis Enrique lorsqu'il jouait en Espagne, et il reste très ami avec l'agent de Gavi, Ivan de la Pena. Les meilleures performances du jeune homme ont été réalisées sous la houlette de Luis Enrique en Espagne.

Tout cela découle d'un rapport supposé selon lequel Barcelone aurait offert Dembele, Ansu Fati et Gavi en échange de Kylian Mbappé. Le FC Barcelone a toutefois démenti cette information, bien que certaines sources aient affirmé que c'était là que le PSG avait eu l'idée de poursuivre Dembele, qui l'intéressait déjà l'été dernier.

Ce n'est peut-être pas une coïncidence si, depuis, les médias catalans ont annoncé que le PSG s'intéressait à Gavi et Fati. Xavi Hernandez aurait rencontré Gavi à la suite de ces informations pour s'assurer qu'il sait à quel point il est important et qu'il n'a pas l'intention de le laisser partir. S'il semble que le PSG s'intéresse à Fati et à Gavi, le club n'aura pas à s'expliquer avec les joueurs sur les raisons de leur départ.