PSG, Luis Enrique réagit au départ de Kylian Mbappé

Après l’annonce de départ de Kylian Mbappé, son entraîneur Luis Enrique monte au créneau et commente le départ du joueur.

Cet été, Kylian Mbappé va quitter le Paris Saint-Germain. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, ce vendredi, l’attaquant du PSG a officiellement annoncé son départ du club champion de France. Au lendemain de cette annonce, le coach parisien réagit à l’annonce du Bondynois.

Lucho jette des fleurs à Mbappé

En conférence de presse, ce samedi, en prélude au match de la 33e journée de Ligue 1 contre Toulouse, ce dimanche, l’entraîneur du Paris Saint-Germain a commenté le départ de son attaquant. Pour le technicien espagnol, Kylian Mbappé est une légende de la formation francilienne vu tout ce qu’il a fait au club. Lucho indique que le départ de Mbappé est connu depuis longtemps.

« C'est un sport qui est assez complexe pour que les équipes qui ont les meilleurs joueurs ne gagnent pas tous les matchs. On le savait depuis longtemps, comme tout le monde. Cela ne change rien au panorama général. Toutes mes décisions ont été prises en fonction de ce que je considérais le mieux pour l'équipe. Il y a encore un titre à aller chercher, c'est notre objectif. Je suis convaincu, que peu importe les joueurs nous serons plus forts la saison prochaine », a lancé l’Asturien.

« On a voulu souvent nous opposer. Même si Kylian a démenti publiquement. Tout ce que je peux dire, c'est du bien par rapport à Mbappé et son frère. Je comprends sa décision, il a passé 7 ans ici, c'est une légende du club. Il a tout donné pour le PSG. Il n'a pas encore dit où il allait même si on pense que c'est clair. C'était une grande fierté de l'avoir dans l'équipe. C'est un leader, avec un sourire. Je lui souhaite le meilleur. Le PSG devra être encore plus grand », a ajouté Luis Enrique.

Pas de changement dans la gestion de Mbappé

Interrogé sur les hommages que le Paris Saint-Germain pourrait rendre à Kylian Mbappé ce dimanche, l’entraîneur francilien a botté en touche la question indiquant que c'est au club de répondre.

« J'essaie de rendre les conférences de presse différentes pour qu'on ne s'ennuie pas. Qu'est-ce que tu crois que je vais faire? Je te le demande de manière polie et correcte. Voilà, la même chose, tu as répondu. Mon objectif est de trouver le meilleur pour l'équipe, pas pour un joueur. Maintenant, la nouvelle est publique et je vais continuer à agir de la même manière. Il va jouer demain et à partir de là, je vais chercher la solution que je préfère. C'est mon libre arbitre », a poursuivi l’ancien coach du Barça.