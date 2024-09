PSG, Luis Enrique méfiant avant la réception de Rennes

Le Paris Saint-Germain reçoit le Stade Rennais, ce vendredi, en sixième journée de Ligue 1 de France.

La Ligue 1 se poursuit ce week-end avec les matchs de la sixième journée. Ce vendredi, le Paris Saint-Germain sera l’hôte du Stade Rennais au Parc des Princes. Présent en conférence de presse, ce jeudi 26 septembre 2024, le coach parisien, Luis Enrique, ne veut pas s’enflammer avant de défier une équipe qui lui a causé d’énormes soucis par le passé.

Lucho veut gagner la compétition la plus importante

Sorti d’un week-end compliqué avec le match nul face au Stade de Reims (1-1), le Paris Saint-Germain se doit de battre Rennes ce vendredi pour ne pas se faire devancer par ses challengers en Ligue 1. En conférence de presse, ce jeudi, l’ancien coach du Barça reconnaît qu’il y a une pression en interne pour bien faire les choses.

Getty

« Il y a une pression interne, celle du staff. Je connais les standards et les objectifs du club. Nous voulons entrer dans l'histoire et pour cela, il faut gagner tout ce qu'on peut, la compétition la plus importante. La pression est typique d'un grand club et c'est comme ça que ça doit se passer », a laissé entendre l’ancien sélectionneur d’Espagne. « A aucun moment contre Rennes, je ne penserai au match d'Arsenal. Il faut gagner le match contre Rennes, tout le reste est le futur et ne m'intéresse pas », a-t-il ajouté.

L'article continue ci-dessous

Luis Enrique se méfie de Rennes

Par ailleurs, le technicien espagnol se méfie du Stade Rennais, qui a été une équipe difficile à affronter la saison dernière. Pour rappel, les Parisiens et les Rennais s’étaient affrontés à trois reprises la saison écoulée, dont deux victoires pour les Franciliens (1-3 et 1-0) et un match nul (1-1). « Rennes est habitué à un pressing haut mais je ne pense pas qu'ils le feront demain parce que c'est une équipe qui s'adapte. Mon travail est de faire face e de trouver des solutions. C'est très difficile de combattre un bloc bas », a poursuivi le coach parisien.

Getty

« C'est une équipe qui joue le haut du tableau, elle nous a posés pas mal de problèmes la saison passée. Ils prennent des points contre nous, ils vont varier dans leur comportement au fil du match. Ils l'ont fait la saison passée. Il n'y a pas de match facile, il y aura des problèmes mais je suis quelqu'un d'optimiste sur ce type de matchs. On joue au Parc et ça nous stimule », a souligné Luis Enrique.