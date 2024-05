PSG, Luis Campos divise Rothen et Petit

Emmanuel Petit et Jérôme Rothen sont partagés sur la gestion de Luis Campos au PSG cette saison.

C’est l’heure des bilans au Paris Saint-Germain. Sacré champion de France depuis deux semaines, le club parisien a encore une finale de Coupe de France contre l’OL le 25 mai prochain. Mais les observateurs de la Ligue 1 n’ont pas besoin d’atteindre ce dernier match de la saison des Parisiens avant de passer au bilan. Ce mardi, c’est le directeur sportif, Luis Campos, qui était à la barre du ‘’grand jugement de la saison du PSG’’ dans Rothen s'enflamme sur RMC avec Jérôme Rothen et Emmanuel Petit.

Emmanuel Petit fracasse Luis Campos

Il était censé être l’homme de la situation au Paris Saint-Germain. Luis Campos devait assurer l’exécution de la nouvelle politique sportive du club parisien. Une mission que le Portugais a démarré l’été dernier avec le recrutement d’une dizaine de joueurs et l’arrivée de Luis Enrique. Mais parmi les pioches du directeur sportif du PSG, peu ont pu sortir la tête du lot surtout en Ligue des Champions où le club était très attendu. Au vu de cela, Emmanuel Petit considère que Luis Campos a échoué dans sa mission, surtout que Kylian Mbappé va quitter la capitale française, libre.

« Je lui reproche de s'être trompé sur beaucoup trop de profils alors que le PSG était en train de changer de cap. J'ai le sentiment qu'il y en a beaucoup qui sont restés sur le banc de touche et qui ne plaisent pas à Luis Enrique. Non seulement c'est un fiasco financier, on parle de 600 millions, et je ne compte pas les réussites sur le doigt d'une main. C'est aussi un fiasco sur le plan sportif. Malgré le carnet d'adresses qu'il a, le grand Mendes qui joue comme un oracle au-dessus de lui, on s'aperçoit qu'ils ont fait les mêmes bêtises que les années précédentes, et qu'encore une fois, il va falloir faire beaucoup de ventes et sensibiliser les profils que tu veux. Sur le plan politique, c'est suicidaire. Je pense que si on avait demandé l'avis de Nasser Al-Khelaïfi sur Campos après Dortmund, ses paroles auraient dépassé sa pensée. Dernier chapitre: sa relation avec Kylian Mbappé. On connaît sa proximité avec lui depuis Monaco, il voulait l'accompagner. Quand on voit le bordel autour de Mbappé toute la saison et le mutisme de Campos, pour finir par prolonger et partir libre... Il est responsable, lui comme d'autres », tranche l’ancien international français.

Jérôme Rothen défend la gestion de Luis Campos au PSG

Si Emmanuel Petit n’est pas allé de main morte avec Luis Campos, Jérôme Rothen de son côté préfère relativiser. L’ancien milieu de terrain du PSG a surtout mis l’accent sur la gestion du vestiaire du PSG par le Portugais. Selon les dires de Rothen, Luis Campos a réussi à assainir le vestiaire parisien et n’a pas que recruté que des flops.

« Il y a du vrai dans ce que dit Manu mais j'ai envie de mettre en avant le travail qu'il a fait quand il est arrivé. Le club était dans un état désastreux en termes d'image, de gestion d'effectif... Quand on parle d'un vestiaire gangréné par des mercenaires... C'était une catastrophe en termes de don de soi, de valeur, d'identité au club, ils n'en avaient rien à faire. Il a été pris dans un premier temps pour tout remettre à flot. Je ne dis pas que les choix de joueurs sont une réussite, loin de là, mais il a fallu faire avec Antero Henrique la première année. Il avait quelqu'un avec qui il ne s'entend pas dans les pattes. Il y a eu des joueurs qui sont partis qu'on était content de voir partir. Et d'autres comme Vitinha, Ruiz, Mukiele, ce n'étaient pas des mauvaises recrues. Il y a certes des joueurs qui se sont perdus, la première année n'était pas forcément une réussite et il l'a reconnu. Le vrai changement a mis un an. Cette année, il avait les clés du camion. Il a pris l'entraîneur, et il y a eu des satisfactions comme Vitinha, Dembélé, Barcola, Hernandez. Il est responsable de la sérénité qu'a dégégé le PSG », explique Jérôme Rothen.