PSG - Ludovic Obraniak charge une "équipe de sales gosses"

L'ancien milieu offensif du LOSC, désormais consultant pour la Chaîne L'Equipe, ne digère pas l'attitude jugée déplorable des Parisiens mardi soir.

Finaliste de la dernière édition, le Paris Saint-Germain ne réalisera pas le coup double. Battu à deux reprises par Manchester City, 2-1 à l'aller et 2-0 au retour, le club francilien a dit adieu à ses rêves de sacre en Ligue des Champions. Mardi soir, à l'Etihad Stadium, le PSG a livré un match décevant, inférieur à des Anglais plus déterminés.



Pire, les hommes de Mauricio Pochettino ont été incapables de se montrer réellement dangereux, peu aidés par une mentalité loin d'être exemplaire. Si Angel Di Maria a écopé d'un carton rouge mérité pour un mauvais geste sur Fernandinho, c'est l'ensemble de l'équipe qui a perdu ses nerfs mardi soir, selon l'ancien lillois Ludovic Obraniak.

"On peut être beau joueur de temps en temps..."

"J’avais envie d’être un peu indulgent, mais Paris, dès que ça ne tourne pas dans leur sens, tu vois cette équipe de sales gosses en fait. City est plus fort ce soir, mais tu peux perdre avec dignité de temps en temps, plutôt que d’aller finir comme ça à mettre des coups de tatane comme si tu étais dans un match de quartier", a pesté celui qui est aujourd'hui consultant pour la chaîne L'Equipe. Toutefois, Angel Di Maria demeure le plus à plaindre, notamment par rapport à son expérience des grands rendez-vous.

"Tu as 33 ans, de l’expérience, tu joues en sélection, tu le sais... À un moment donné, un peu de recul... Je peux comprendre que tu sois frustré, mais tu as le maillot du PSG sur le dos, tu as une image à tenir. On peut être beau joueur de temps en temps...", a ensuite fustigé l'ancien international polonais, très remonté contre l'attitude parisienne.



En somme, c'est donc une élimination logique pour le Champion de France, qui va maintenant devoir se contenter de la scène nationale. Pour rappel, le PSG, dauphin du LOSC en Ligue 1, n'est pas sûr de préserver son titre. Dimanche, il faudra impérativement prendre les trois points face au Stade Rennais, sous peine de plonger dans la crise.