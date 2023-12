PSG, Lucas Hernandez met en garde ses coéquipiers contre la Real Sociedad

Le défenseur du PSG, Lucas Hernandez, a mis en garde ses coéquipiers contre la Real Sociedad, leur prochain adversaire en Ligue des Champions.

Deuxième de son groupe, le Paris Saint-Germain a évité le pire lors du tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Le club de la capitale va affronter la Real Sociedad en février-mars prochain. Considéré comme un tirage clément, cela ne garantit pas toutefois, une qualification du PSG. Samedi, Lucas Hernandez a tenu à prévenir ses coéquipiers contre un excès de confiance.

Lucas Hernandez prudent contre la Real Sociedad

Ancien joueur de l’Atlético Madrid, Lucas Hernandez connait bien la Real Sociedad pour avoir affronté les Basques en Liga à de nombreuses reprises. Dans un entretien accordé au quotidien Le Figaro, l’international français a préféré être prudent en évoquant le match du PSG contre la Real Sociedad. « Il reste longtemps… C’est une bonne équipe, je la connais bien. Mais ce sont les huitièmes de finale de Ligue des champions. Ça aurait été le Real Madrid, Barcelone, ce sont toutes de très bonnes équipes. À nous d’être très concentré. D’ici là, il y a du temps, beaucoup de matches, et de matches très importants », a déclaré Lucas Hernandez.

Le PSG se méfie des Basques

Lucas Hernandez n’est pas le premier joueur du PSG à se montrer prudent envers la Real Sociedad. Juste après le tirage, Marquinhos prévenait également ses coéquipiers pour cette affiche. « Déjà, la Real Sociedad un adversaire qui est dans une très bonne période. Ils ont eu une phase de groupe aussi difficile avec de bons adversaires. Et ils ont fini premiers. Je pense que ça montre leur valeur, ça montre comment on doit se préparer pour être en forme pour ce match-là. Et je pense que d'ici-là, jusqu'à cette rencontre, beaucoup de choses vont se passer. Notre équipe est en train de grandir et de bien travailler, d'évoluer. Et nous, on sera prêts pour affronter cette équipe de la Real Sociedad quand ça arrivera », confiait le capitaine du PSG au micro de PSG TV. Le PSG recevra la Real Sociedad le 14 février à l’aller au Parc des Princes avant de se déplacer à Anoeta le 05 mars pour le match retour.