PSG, Lo Celso heureux de son transfert

Le milieu de terrain argentin savoure son transfert au Betis Seville où il a pris une toute autre dimension cette saison.

Giovani Lo Celso est officiellement un joueur du depuis ce mardi. Le club espagnol a levé l'option d'achat à hauteur de 25 millions d'euros pour le désormais ancien milieu de terrain du . Devenu titulaire indiscutable dans le système de jeu de Quique Setien, l'Argentin a franchi un cap en et ses prestations convaincantes ont poussé le Betis Séville à lever l'option d'achat avant l'issue de la saison.

Au micro de la chaîne du club, Giovani Lo Celso, heureux au Betis, a affiché sa satisfaction après ce transfert : "Mon bilan est très positif. L’adaptation a été très simple, parce qu’on me la rendue facile, tant au niveau des dirigeants que du staff et de mes partenaires. Quand tu te sens bien, ça se ressent sur le terrain et j’ai essayé de toujours faire de mon mieux, en donnant tout à chaque entraînement et à chaque match pour être le plus haut possible".

"Le Betis m'a apporté du positif"

"C’est un aspect de mon jeu que je n’avais pas exploité. Par chance, cette année, j’ai beaucoup marqué et l’important est toujours d’aider l’équipe. Après, si je marque, tant mieux, mais le principal, c’est d’aider l’équipe et de faire de mon mieux sur le terrain. Je suis content, heureux, je profite du moment présent, le Betis m’a apporté beaucoup de choses positives. La situation actuelle n’est pas idéale, mais nous allons nous battre jusqu’au bout. La saison est loin d’être terminée, mais j’en profite", a ajouté l'Argentin.

Arrivé en janvier 2017, Giovani Lo Celso a eu du mal à trouver sa place les six premiers mois au PSG avant de s'imposer comme un titulaire en puissance la saison dernière sous les ordres d'Unai Emery. L'international argentin a été prêté l'été dernier au Betis Séville suite à l'arrivée de Thomas Tuchel qui n'était pas en mesure de lui assurer une place dans son onze de départ, pour continuer sa progression et avoir un temps de jeu régulier.

Auteur de vingt-huit apparitions en , le milieu de terrain argentin réalise la meilleure saison de sa carrière avec huit buts et trois passes décisives en championnat, quinze buts toutes compétitions confondues. Le Betis Séville réalise une belle affaire en s'offrant les services de Giovani Lo Celso contre 25 millions d'euros et pourrait, si le club andalou décide de ne pas le garder, le vendre bien plus cher l'été prochain.