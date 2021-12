PSG : Lizarazu pas emballé par le trio Messi-Mbappé-Neymar

Dans le football européen, rares sont les joueurs à être capables de faire lever les foules. Rares sont ceux qui, en un geste, sur une fulgurance, vendent du rêve aux amoureux de ballon rond. Trois d'entre eux évoluent en France, du côté du Paris Saint-Germain.



En effet, avec une attaque composée de Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar, le club français dispose d'un trio magique, capable de prouesses exceptionnelles. Du moins, sur le papier... Car dans les faits, l'entente entre les trois stars mondiales peine à convaincre...



"À trois, c'est beaucoup plus compliqué"



En marge de l'émission Téléfoot (TF1), Bixente Lizarazu, ancien défenseur de l'Équipe de France et du Bayern Munich, a ainsi émis quelques réserves sur la complémentarité des trois offensifs parisiens. "Le trio, j'ai l'impression que c'est un peu un fantasme, ce n'est pas encore la réalité", a confié le consultant, plus enthousiasmé par l'entente entre Messi et Mbappé.



"Le duo Messi-Mbappé, j'y crois. On a déjà vu Neymar-Mbappé, ça fonctionnait très bien la saison dernière. On a vu des prémices entre Mbappé et Messi, je pense que ça peut très bien fonctionner car c'est facile de jouer avec un Mbappé en pleine bourre comme ça. Surtout que Messi a eu besoin de se remettre dans le rythme, je pense qu'on va voir le meilleur Messi maintenant".



"Mais à trois, c'est beaucoup plus compliqué. Le Neymar de Barcelone, c'était un ailier et il jouait pour Messi. Mais là, au PSG, Neymar c'est un meneur de jeu et on en a donc deux avec Messi. Je pense que ce trio va mettre du temps à se mettre en place, donc là il faut profiter de l'absence de Neymar pour que ce duo soit efficace", a-t-il analysé. La rencontre de ce soir face à l'AS Monaco au Parc des Princes (20h45) a tout du rendez-vous idoine.