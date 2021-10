PSG - Lille (2-1) : Neymar répond aux critiques

A son avantage contre Lille, Neymar n’a pas manqué de réagir aux critiques qui l’entourent et assure ne pas y prêter attention.

Quelle mouche a-t-elle bien pu piquer Neymar depuis le début de la saison ? Cette question, tous les spécialistes et fans de foot se la posent tant le Brésilien a du mal à montrer l’étendue de son talent.

Est-ce l’arrivée de son ami Messi qui le perturbe ? Fait-il tout le nécessaire en dehors des terrains pour être au top de sa forme ? Tant de questions qui occupent le quotidien de la star brésilienne et du PSG.

Vendredi soir, Neymar n’a pas eu d’autres choix que de porter le costume de leader offensif du club parisien. En plus de Kylian Mbappé blessé et absent du groupe pour la réception de Lille, Lionel Messi a dû laisser ses partenaires durant la mi-temps, gêné par un souci musculaire à la cuisse.

Neymar enfin décisif

Sans deux des trois membres de la MNM, Neymar a pris ses responsabilités. S’il n’a pas livré le meilleur match de sa carrière parisienne, l’ancien du Barça a au moins été décisif, en servant parfaitement Angel Di Maria pour le but vainqueur pour le PSG (2-1). Une première depuis un mois et une victoire contre Montpellier.

Une libération pour le club et pour le meneur de jeu comme l’ont prouvé les célébrations de ce but décisif. A son avantage face au LOSC, Neymar en a donc profité pour s’arrêter devant les médias et ainsi répondre à certains détracteurs.

"Ce fut un match très difficile. C'est une bonne équipe en face. On a lutté jusqu'au bout, on a marqué. Bravo à tous, je suis content, a lancé l'attaquant de 29 ans au micro d’Amazon Prime Vidéo. Les critiques? C'est normal. Cela fait 15 ans que je joue au foot en pro et je m'en fiche. Le plus critique envers moi, c'est moi. Personne ne sait ce qu’il se passe dans l’équipe, sur et en-dehors du terrain. On sait ce que l’on fait. Il ne se passe rien. Et moi je m'en fiche, je continue."

Ce qui ne l’empêche pas de vouloir mettre les points sur les « i ». A lui de confirmer dès mercredi prochain et le match de Ligue des Champions contre le RB Leipzig.