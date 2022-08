Officiel : Fabian Ruiz s’engage avec le PSG jusqu'en 2027

C’était attendu, c’est désormais officiel : le milieu de terrain Fabian Ruiz s’est engagé avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2027.

C’était attendu, c’est désormais officiel : Fabian Ruiz jouera bien pour le Paris Saint-Germain cette saison. Le milieu de terrain espagnol s’est officiellement engagé en faveur des champions de France en titre ce mercredi. Avec un contrat de cinq ans à la clé, soit jusqu’en 2027, et un salaire annuel estimé à 5 millions d’euros.

Paris a totalement remodelé son milieu de terrain

Cet été, Paris a totalement remodelé son milieu de terrain en recrutant Vitinha et Renato Sanches, mais un joueur au profil plus athlétique était encore attendu. Il est désormais là, tandis qu’Idrissa Gueye devrait bien rejoindre Everton et Leandro Paredes la Juventus Turin. Ander Herrera a quant à lui d'ores et déjà signé en faveur de l'Athletic Bilbao.

L’arrivée de Fabian Ruiz dans la capitale met également fin à la piste Bernardo Silva, qui ne devrait finalement pas quitter Manchester City malgré l’intérêt du FC Barcelone. Les finances parisiennes apprécieront, puisque l’Espagnol ne va coûter "que" 25 millions d’euros au PSG, alors que le Portugais était beaucoup plus cher.

En attendant Soler…

Un joli coup pour le PSG, donc, et aussi un transfert intéressant pour le joueur, qui arrivait à un an de la fin de son contrat à Naples et se trouvait menacé d'être mis au placard. D'autant plus qu'il fait désormais partie d’une équipe capable de remporter la Ligue des Champions. En attendant Carlos Soler…