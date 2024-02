PSG : Les mots forts de Luis Enrique avant Rennes

Luis Enrique se méfie du Stade Rennais avant le match du dimanche. L’Espagnol évoque également l’implication de Mbappé.

Le Paris Saint-Germain et le Stade Rennais sont aux prises, ce dimanche, dans le cadre de la 23e journée de Ligue 1. Avant ce choc, l’entraîneur parisien, Luis Enrique, a animé la traditionnelle conférence de presse, ce samedi. Le technicien espagnol a évoqué plusieurs sujets relatifs à cette rencontre ainsi que sur son effectif.

"On a besoin de tous les attaquants"

Interrogé sur son trio d’attaque notamment composé de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola, Luis Enrique s’est montré furieux contre les journalistes, qui ne font qu’interpréter les choses à leur manière. Pour l’ancien coach du Barça, tous les attaquants sont utiles pour le club.

« Vous, journalistes, aimez beaucoup parler des joueurs qui jouent le plus. Moi, je parle de tous mes attaquants. Pour qu'une équipe fonctionne à ce niveau, on a besoin de tous les attaquants, sans exception. Nous avons beaucoup de joueurs qui peuvent créer des déséquilibres en attaque et faire des différences. En tant que coach, j'aime », a déclaré le technicien espagnol.

A propos de l’implication de Mbappé dans le groupe parisien, Lucho ne voit pas une différence. « Je ne vois aucune différence pour aucun de mes joueurs. Ce qui va venir dans le futur immédiat, c'est un match très important pour nous demain. On veut continuer à montrer qu'on est performants face à n'importe quel adversaire et dans toutes les compétitions. Être un joueur du PSG ne vous permet pas de vous relâcher », a-t-il ajouté.

Enrique se méfie de Rennes, un match test avant Real Sociedad

Vainqueur de la Real Sociedad (2-0) au match aller du huitième de finale de Ligue des champions, le Paris Saint-Germain voit ses deux prochains matchs de Ligue 1 comme des tests avant le déplacement en Espagne. Luis Enrique le confirme ce samedi en conférence de presse.

« C'est une équipe avec des joueurs de haut niveau, qui travaille très bien en attaque et en défense. Ce qui veut dire que ce sera un test pour nous, comme celui qu'on va jouer contre Monaco. Ce sont des adversaires qui vont nous obliger à montrer notre meilleure version », a souligné Luis Enrique.

La rotation

Pour Luis Enrique, il faut une vraie rotation pour que tous les joueurs soient actifs. « Vous arrivez à deviner les onze de départ? Mon objectif est d'avoir 22 joueurs titulaires. Je sais que c'est impossible, mais c'est mon objectif. Je veux avoir deux joueurs par poste. Si je sais que je suis tranquille pendant deux matchs, l'autre va jouer et s'il joue bien, je dois me remettre à mon niveau », a-t-il lancé.

« Quand un joueur ne joue pas, il peut abandonner. Mais surtout pas, il faut qu'il lutte. Il faut de la concurrence, de la rivalité. C'est primordial, c'est ce que j'essaie de générer dans toutes mes équipes. Notre objectif est collectif, pour que le supporter du PSG puisse voir une équipe qui se bat », a poursuivi l’ancien sélectionneur de la Roja.