PSG, les mots forts de Luis Enrique après la victoire contre Orléans

L’entraineur du PSG, Luis Enrique, a tenu des propos forts après la victoire de son équipe contre Orléans, samedi.

Le PSG s’est imposé avec la manière contre l’US Orléans en 16es de finale de la Coupe de France, samedi. Après la victoire, Luis Enrique est apparu satisfait au micro de BeIn Sports. L’entraineur parisien a eu des mots élogieux à l’endroit de son équipe.

Luis Enrique satisfait du match du PSG

Le score est large certes, mais le PSG a été gêné par Orléans à plusieurs reprises. Les Parisiens ont toutefois, trouvé les ressources nécessaires pour arriver à bout de la formation de National. Une prestation collective dont Luis Enrique se satisfait. « Vous savez très bien que ce genre de match se complique si on n’a pas la bonne intensité. On a dominé dès le début et on a été attentif. Je suis plutôt satisfait », lance le coach du PSG.

Luis Enrique a encore profité de cette rencontre pour donner du temps de jeu à quelques jeunes comme Senny Mayulu. Un choix payant puisque le titi parisien s’est offert son premier but en pro sous les couleurs parisiennes en fin de match. Ce qui représente une nouvelle satisfaction pour l’ancien entraineur du Barça. « Les jeunes ? Oui, c’est très important de les faire jouer. Ils doivent être incorporés petit à petit. Et ce match renforce l’idée qu’on doit essayer de gagner la coupe avec toute l’équipe », admet Luis Enrique.

Luis Enrique veut remporter la Coupe de France

Le PSG n’a plus remporté la Coupe de France depuis trois ans. Cette saison, le trophée fait partie des objectifs du club parisien. Et Luis Enrique compte sur la détermination de ses joueurs pour remporter les trophées en fin de saison.

« Nous avons une équipe avec un objectif clair, essayer de retrouver les trophées. Et s’il n’y a pas la bonne attitude, nous ne parvenons à rien. Aujourd’hui, il y avait beaucoup de détermination. En fin de compte, il s’agit de jouer les matches et aller dans le bon sens. Il faut juste jouer », ajoute-t-il.